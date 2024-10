Lufthansa – dieser Trade geht auf

Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Aber die Luftfahrtbranche schlägt dennoch Alarm. Nach Ryanair und Eurowings kommt nun auch von deren Mutterkonzern Lufthansa scharfe Kritik an den hohen Kostenbelastungen am Luftverkehrsstandort Deutschland.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Die Rahmenbedingungen werden immer häufiger kritisiert: Die Kostenstrukturen seien zu hoch. So äußerten sich zuletzt die beiden Airlines Ryanair und Eurowings. Nun legt die Lufthansa nach.

„Ich mache mir große Sorgen um die Anbindung unseres Wirtschaftsstandorts“, sagte Konzernchef Carsten Spohr. „Die extrem gestiegenen staatlichen Kosten im Luftverkehr führen zu einem weiter schrumpfenden Angebot“, so Spohr weiter: „Immer mehr Airlines meiden deutsche Flughäfen oder streichen wichtige Verbindungen.“

Spohr rechnet mit weiteren Einschnitten und verwies darauf, dass bereits zusätzliche staatliche Regulierungen geplant seien. „Für die nächsten Jahre sind bereits weitere nationale Alleingänge beschlossen – zum Beispiel eine Beimischungsquote für E-Fuels, die es jedoch in ausreichender Menge noch gar nicht gibt. In der Folge sinkt im internationalen Vergleich die Anbindungsqualität vieler wichtiger Wirtschaftsregionen“, erklärte der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende.

Am Dienstag zieht die Aktie knapp drei Prozent an. Der Grund dürfte primär im Nahen Osten zu finden sein. Israel hat direkten Angriffen auf iranische Ölanlagen vorerst eine Absage erteilt. Wir sind auf Lufthansa im Depot VolaSpekulativ weiter via OS WKN VD62ST dabei und setzen auf eine weitere Erholung.

