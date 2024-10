Das BIPOSC-Projekt, in Zusammenarbeit mit Musim Mas, L3F, SNV Indonesia und ICRAF

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Die Musim Mas Group, der Livelihoods Fund

for Family Farming (L3F), SNV Indonesia und World Agroforestry (ICRAF) arbeiten

zusammen, um das Wissen und die Kapazitäten unabhängiger Ölpalmen-Kleinbauern

durch das Projekt Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC) zu

verbessern.



Das Projekt begann im Jahr 2021 und verfolgt einen langfristigen Ansatz, um eine

abholzungsfreie Lieferkette aufrechtzuerhalten, degradiertes Land zu

regenerieren, die lokale Artenvielfalt wiederherzustellen und die

Lebensgrundlage unabhängiger Kleinbauern in Labuhanbatu, Nordsumatra, zu

verbessern. BIPOSC wird dies unter anderem durch die Einführung regenerativer

Landwirtschaft, lokal angepasster Agroforstmodelle und den Aufbau von

Kapazitäten für nachhaltige Unternehmen erreichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die teilnehmenden unabhängigen Kleinbauern erhielten zuvor eine ergänzendeSchulung durch Musim Mas. Nach der Schulung gründeten diese Kleinbauern eineKleinbauernvereinigung, die Labuhanbatu Independent Oil Palm SmallholdersAssociation (APSKS LB), Nordsumatra. Musim Mas ermutigt die Kleinbauern, sich zuVerbänden zusammenzuschließen, um einen besseren Zugang zu Ressourcen zuerhalten und die Zertifizierung durch Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)und Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) zu erlangen."Musim Mas hat seit langem erkannt, dass Kleinbauern der Schlüssel zum Erreichender Nachhaltigkeit von Palmöl sind, und deshalb führen wir das umfangreichsteKleinbauernprogramm Indonesiens. Wir sind der Meinung, dass der Weg in dieZukunft darin besteht, mit mehr Partnern zusammenzuarbeiten, um eine größereWirkung zu erzielen. Gemeinsam mit unseren BIPOSC-Partnern hoffen wir, dieFähigkeiten und Kenntnisse von Kleinbauern durch regenerative Landwirtschaft undverwandte Techniken zu verbessern. Regenerative Landwirtschaft undAgroforstwirtschaft haben das Potenzial, Kleinbauern dabei zu helfen, Teil einernachhaltigen Palmöl-Lieferkette zu werden. Es könnte ihnen helfen, alternativeEinkommensquellen zu erschließen, insbesondere während derWiederbepflanzungsperiode, in der ihre Palmölpflanzen in der Regel drei Jahrelang unproduktiv sind", sagte Rob Nicholls, General Manager, Projects &Programs, Musim Mas Group.Angesichts des Klimawandels und der bedrohten Artenvielfalt kann dieregenerative Landwirtschaft für kleine landwirtschaftliche Betriebe eine Rollespielen, da sie die Gesundheit des Bodens erhält, Erosion und Wasserabflussverhindert und potenziell Treibhausgasemissionen und Stickstoffverlusteverringern kann."Als globale Entwicklungspartnerorganisation will die SNV Indonesia bei der