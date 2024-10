Gold zündet Turbo in Richtung 3.000 USD. Produzentenaktien außer Rand und Band

Sind die knackigen Preisanstiege bei Gold und Silber nur ein Vorgeschmack dessen, was da noch kommen könnte? Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass sich gerade eine Gemengelage zusammenbraut, die für deutlich steigende Goldpreise und Silberpreise sorgen könnte. Die explosive Lage bei Silber wurde im Kommentar „Paukenschlag zum Wochenende Silberpreis bricht aus und lässt Produzentenaktien eskalieren“ ausführlich thematisiert. Silber dürfte auch in den kommenden Tagen für Furore sorgen.

Gold muss nun den Ausbruch manifestieren

Der Wochenschluss oberhalb von 2.700 US-Dollar und damit gleichzeitig auf einem neuen Rekordhoch versetzt Gold für die kommenden Tage (und Wochen) in eine exzellente Ausgangsposition. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass es dem Goldpreis gelingt, den Ausbruch zu bestätigen. Vor diesem Hintergrund wird es vor allem auf den Wochenbeginn ankommen. Gelingt es Gold, das Aufwärtsmomentum zu bewahren? Die fundamentalen Aspekte der Goldpreisrallye wurden im Kommentar „Wenn die Dämme brechen Goldpreis überrennt Widerstand. Barrick Gold & Co. vor Kursrallye“ ausführlich thematisiert.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien"

Der Funke springt über - Produzentenaktien außer Rand und Band

Die haussierenden Gold- und Silberpreise heizen den Aktienkursen der Gold-Silber-Produzenten mächtig ein. Bis zuletzt tat sich das Gros der Produzentenaktien schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Einzelne Aktien, denen der Ausbruch bereits gelang, wurden an dieser Stelle vorgestellt. Nun scheint jedoch die breite Masse in Schwung zu kommen. So brach auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines am Freitag auf ein neues Hoch aus. Möglicherweise wurde damit eine Zwischenrallye in Richtung 100 US-Dollar entfesselt.

Bereits in zurückliegenden Kommentaren wurde auf die ausgeprägte fundamentale Stärke von Agnico Eagle Mines verwiesen. Doch dieser zum Trotz korrigierte die Aktie seit Ende September. Nachdem die Aktie kurzzeitig über die 85 US-Dollar lief, drehten Stimmung und Kurs.

Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie temporär unter die 77 US-Dollar. Dieses vermeintlich günstige Kursniveau kreierte wiederum Kaufinteresse. Agnico Eagle Mines drehte nach oben ab und krönte nun diesen Vorstoß mit einem Ausbruch über die 85 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Der Wochenanfang wird nun auch für Agnico Eagle Mines wichtig. Im besten Fall kann sich die Aktie von den 85 US-Dollar absetzen und die Rekordjagd fortsetzen. Die zentrale Unterstützung ist in der aktuellen Situation in den Bereich um 76,7 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte