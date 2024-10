Kliniken werden wegfallen - Kassenbeiträge 2026 stabil

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet, dass als Folge der Krankenhausreform auch Kliniken schließen. "Es ist ganz klar, dass wir in zehn Jahren spätestens ein paar Hundert Krankenhäuser weniger haben werden", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Das sei ist auch richtig so. "Für diese Krankenhäuser haben wir nicht den medizinischen Bedarf." Schon jetzt stehe jedes dritte Bett leer, und es gebe zu wenig Personal. Vor allem in westdeutschen Großstädten dürften Kliniken wegfallen. Zugleich betonte er, dass benötigte Häuser auf dem Land Zuschläge bekämen, um zu überleben.

Lauterbach erklärte am Sonntag ergänzend, die Reform sichere eine flächendeckende Versorgung und sorge für mehr Qualität. "Krankenhäuser auf dem Land bleiben erhalten. Aber mehrere hunderte Kliniken - vor allem in westdeutschen Großstädten - werden nicht mehr so weiterarbeiten können wie bisher. Sie werden umgewidmet oder können nicht mehr alle Leistungen anbieten." Er sei sicher, dass die Länder dies verantwortungsvoll planen würden. "Die Reform hilft, ein ungesteuertes Krankenhaussterben zu verhindern."