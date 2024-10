CDU will Mittelstand entlasten und Ampel-Gesetze stoppen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will im Fall einer Regierungsübernahme nach der Bundestagswahl die Mittelschicht steuerlich entlasten. Der Spitzensteuersatz soll nach Angaben von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann von derzeit rund 65.000 Euro im Jahr auf 80.000 Euro steigen. "Das hätte zur Folge, dass die Steuerkurve flacher würde, Mittelschicht und Mittelstand komplett entlastet würden", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". An einem entsprechenden Konzept werde gerade gearbeitet. Es solle in eine Agenda 2030 einfließen, die Anfang Januar vorgestellt werden soll.

Auch die Bauvorschriften sollen drastisch entschlackt werden, um die Anschaffung von Wohneigentum zu erleichtern. "Bauen ist einfach zu teuer geworden. 1990 hatten wir 5.000 Bauvorschriften, heute sind es rund 20.000. Wir brauchen eine Standardnorm für das sichere und einfache Bauen", forderte Linnemann. "Im Kern braucht es einen Standard, der Statik und Brand- und Schallschutz umfasst. Das war's! Dann sind die Decken halt nicht mehr 22 Zentimeter, sondern 18 Zentimeter dick."