Scholz fordert Bundesrats-Einlenken beim 'Sicherheitspaket'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Vereitelung eines möglichen Anschlags auf die israelische Botschaft hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Bundesrat aufgefordert, den dort gestoppten Teil des "Sicherheitspakets" doch noch auf den Weg zu bringen. "Wir lassen im Kampf gegen Terrorismus nicht nach. Gerade wurden mit dem Sicherheitspaket wichtige Maßnahmen beschlossen, die unsere Behörden weiter stärken", schrieb der SPD-Politiker auf X. "Es ist wichtig, dass der Bundesrat die noch ausstehenden Punkte jetzt auch schnell freigibt."

Scholz dankte den Sicherheitsbehörden, die einen "feigen Anschlagsplan" verhindert hätten. Am Samstagabend war ein Libyer in Bernau bei Berlin festgenommen worden, dem die Bundesanwaltschaft vorwirft, einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant zu haben.