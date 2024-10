Taiwans Maschinenbauunternehmen treiben die industrielle Automatisierung voran

Um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierung und Maschinen zu erkunden, kann der TAITRA Sie mit führenden taiwanesischen Anbietern in diesem Bereich zusammenbringen: https://innovation.taitra.org.tw/en/supplier-list

Oder per E-Mail: IndustryMarketingTeam@taitra.org.tw

Lösungen für Herausforderungen bei der Umsetzung der Automatisierung

In einer kürzlich veröffentlichten Studie von McKinsey wurde die Automatisierung als oberste Investitionspriorität in allen Branchen für die Jahre von 2023 bis 2029 genannt. Allerdings gibt es nach wie vor eine Reihe von Herausforderungen bei der Ausweitung der Automatisierung, unter anderem sind das:

Auswahl der geeigneten Technologie

Planung der Umsetzung

Erwerb von Fachwissen im Bereich der Automatisierung

Mit ihrem breit gefächerten Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung sind die taiwanesischen Maschinenbauer bestens aufgestellt, um diese Herausforderungen zu lösen und die Automatisierung weltweit voranzutreiben.

Lange Tradition der Stärkung der Fertigung in allen Branchen

Taiwan verfügt über eine enorme Vielfalt und große Erfahrung in den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung und Fertigung. Die meisten Unternehmen sind weltweit führende Experten in ihren jeweiligen Bereichen und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung – in einigen Fällen über ein halbes Jahrhundert.

Dieses fundierte Fachwissen erstreckt sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie:

Herstellung von Pulver: Mill Powder Tech Co. Ltd. verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung im Bereich Technologien für die Pulverherstellung und bietet der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Präzisionslösungen an.

Mill Powder Tech Co. Ltd. verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung im Bereich Technologien für die Pulverherstellung und bietet der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Präzisionslösungen an. Herstellung von Schrauben: Chien Tsai Machinery Enterprise Co., Ltd. verfügt über umfassende Fähigkeiten in der Schraubenherstellung und liefert hochleistungsfähige, präzisionsgefertigte Geräte, die anspruchsvollen globalen Standards entsprechen.

Chien Tsai Machinery Enterprise Co., Ltd. verfügt über umfassende Fähigkeiten in der Schraubenherstellung und liefert hochleistungsfähige, präzisionsgefertigte Geräte, die anspruchsvollen globalen Standards entsprechen. Schweißmaschinen: Dahching Electric Industrial Co., Ltd. ist führend in der Innovation von Schweißmaschinen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von qualitativ hochwertigen geschweißten Komponenten in allen Branchen.

Als ODM- und OEM-Partner übernehmen taiwanesische Unternehmen die Rolle von Beratern für ihre Kunden und unterstützen sie bei der Optimierung von Entwicklung und Konstruktion im Hinblick auf den langfristigen Erfolg am Markt. Zwei Beispiele dafür sind Mill Powder Tech und CTT, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten nutzen und ihre Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen.