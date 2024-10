Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung beginnt in Frankfurt Zukunftsthemen wie digitale Innovation, digitale Souveränität und internationale Zusammenarbeit stehen im Fokus des Digital-Gipfels 2024 der Bundesregierung, zu dem am Montag und Dienstag über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Frankfurt …