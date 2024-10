Streaming stagniert, Fernsehen schrumpft nur wenig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das lineare Fernsehen ist im Wettstreit mit den Streaming-Plattformen um das Publikum offenkundig widerstandsfähiger als prophezeit: Eine große Mehrheit von 81 Prozent der Zuschauer in Deutschland schaut laut Unternehmensberatung Deloitte überwiegend das herkömmliche Fernsehen, nur geringfügig weniger als vor drei Jahren (83 Prozent). Bei den konkurrierenden Streaming-Plattformen hingehen sehen die Deloitte-Fachleute das Ende der rasanten Wachstumsphase erreicht: Demnach haben knapp zwei Drittel (64 Prozent) der deutschen Haushalte ein Streaming-Abo abgeschlossen, ebenso viele wie im vergangenen Jahr und sogar etwas weniger als im Corona-Jahr 2022.

Grundlage der diesjährigen "Media Consumer Survey" war eine Umfrage von 2000 Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ihrem Fernseh- und Videokonsum. An diesem Mittwoch beginnen in München die alljährlichen Medientage, eines der wichtigsten Branchentreffen in Deutschland.