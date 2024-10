Vier Programme der Fudan University School of Management steigen in die weltweiten Top 30 auf und erreichen fünf Nr.1-Rankings im FT EMBA Ranking 2024

Financial Times stellt globales EMBA-Ranking 2024 vor

SHANGHAI, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Fudan University School of Management ("FDSM", oder die "Schule") hat sich im Financial Times (FT) Global Executive MBA Ranking 2024, das am 14. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, ausgezeichnet. Sie ist die einzige Business School, bei der alle vier teilnehmenden Programme zu den 30 besten weltweit zählen, was die einheitliche Exzellenz der Schule über ihr gesamtes Programmportfolio hinweg belegt.

In der jüngsten FT-Rangliste belegte das EMBA-Programm der Fudan-Universität weltweit den 10. Platz und behauptete damit zum dritten Mal in Folge seine Position als bestbewertetes in China unterrichtetes EMBA-Programm weltweit. Das Executive MBA-Programm der Washington University-Fudan University steht international an dritter Stelle und ist weltweit führend bei Salary Today. Das IMBA-Programm der HKU-Fudan liegt auf Platz 24 und ist die Nummer 1 unter den weltweiten Teilzeit-MBA-Programmen. Darüber hinaus belegte das BI-Fudan MBA-Programm den 30. Platz und zeichnete sich durch das beste Alumni-Netzwerk und den höchsten Gehaltsanstieg aus.

Konstante Exzellenz: Vier FDSM-Programme sichern sich in diesem Jahr globale Top-30-Rankings

Seit der ersten Teilnahme an der Rangliste im Jahr 2006 hat sich die Position der FDSM kontinuierlich verbessert. Von der anfänglichen Teilnahme an einem einzigen Programm, das mehrere Jahre in Folge die Spitzenposition auf dem chinesischen Festland innehatte, bis hin zur Bewertung mehrerer Programme, die durchweg unter den weltweiten Top 100 und Top 50 platziert waren. In diesem Jahr sind alle vier Programme in den Top 30 der Weltrangliste vertreten, was die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und der Standards der Talentförderung an der Schule unterstreicht.

Die FDSM bleibt ihrem ursprünglichen Ziel einer echten und umfassenden Beteiligung an den Rankings verpflichtet, wobei sie die internationale Prüfung als Katalysator für Verbesserungen ansieht. In den vergangenen 19 Jahren hat die Schule korrekte und gültige Informationen geliefert und dabei die Verfahren und Regeln des FT-Rankings eingehalten. Seit der Einführung des FT Global EMBA-Rankings ist sie die Business School mit den meisten bewerteten Programmen, der größten Reichweite unter den Studierenden und den besten Rankingergebnissen.