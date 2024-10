DAX im Rekordfieber

Sobald Rücksetzer beim DAX intraday auftauchen, finden sich prompt wieder genügend Interessenten ein und führen häufig noch am selben Tag zu einer Stabilisierung des heimischen Leitbarometers sowie fortwährender Kursrallye. Der Sprung über 19.491 Punkte und damit die Septemberhochs hat beim DAX weiteres Kurspotenzial nun an 19.800 Punkte freigesetzt. Hierbei muss erwähnt werden, dass eine überschießende Welle sogar an 20.000 Punkte heranreichen könnte, ehe im Anschluss eine längere Konsolidierung einsetzt. Auffangpunkte findet der DAX bei 19.491 Punkten, darunter bei 19.200 und schließlich 19.000 Zählern. Aufgrund der Stärke und Dynamik über einer einstigen Trendbegrenzung ist mittelfristig aber von einer Beschleunigung der Kursrallye auszugehen.

Aktuelle Lage