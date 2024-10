Netflix mit weiterer Anstiegschance

Der erfolgreiche Ausbruch der Netflix-Aktie über das Vorgängerhoch aus Ende 2021 bei 700,99 US-Dollar hat dem Papier auf kurzfristiger Sicht Anstiegschancen an 803,67 US-Dollar und mittelfristig an 906,61 US-Dollar und damit dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement eröffnet. Ein längerfristiges Engagement wäre an dieser Stelle nicht verkehrt, selbst vor dem Ausbruch zeigten sich Konsolidierung häufig aufwärtsgerichtet (bullisch). Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein Investment über das weiter unten vorgestellte Zertifikat erfolgen. Auf der Unterseite bilden natürlich die Verlaufshochs aus 2021 jetzt eine sehr schöne Unterstützung, darunter findet Netflix bei 655,00 sowie am EMA 50 auf Wochenbasis um 607,42 US-Dollar weitere Anlaufmarken und damit wichtige Supportniveaus vor. Weder fundamental noch aus technischer Sicht liegen derzeit Hinweise auf einen Trendwechsel vor.

Trading-Strategie: