Okomera erhält 1,5 Mio. EUR Zuschuss für die Entwicklung einer mikrofluidischen und KI-gestützten CRISPR-Editing-Plattform zur Target-Validierung

Okomera entwickelt eine Desktop-Plattform für automatisiertes Organoid-Screening unter Verwendung von Tröpfchen-Mikrofluidik und KI, um die Arzneimittelentdeckung zu beschleunigen. Ihre patentierte Technologie, die nach 10 Jahren Forschung am Institut Pasteur und an der Ecole Polytechnique entwickelt wurde, ermöglicht Multiplexing, Co-Kultur und Hochdurchsatz-Screening von Arzneimittelkandidaten auf miniaturisierten Organoiden (PDOs) von Patienten.

PARIS, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Okomera kündigt einen Bpifrance-Zuschuss an, um einen neuartigen CRISPR-Screening-Assay zu entwickeln und zu standardisieren, um die Entdeckung von Medikamenten in der Onkologie mit dem führenden Krebsforschungszentrum von Marseille, CRCM, zu beschleunigen.

„Wir fühlen uns geehrt, diesen Zuschuss von Bpifrance zu erhalten", sagte Sidarth Radjou, CEO von Okomera.

Dr. Thomas Miller, Principal Investigator am IPC und CRCM, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: „Diese Partnerschaft ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, unser Verständnis der Krebsbiologie voranzubringen. Durch die Entwicklung und Standardisierung eines CRISPR-Screening-Tests, der direkt auf PDOs angewendet werden kann, können wir genauere Krankheitsmodelle erstellen. Dies wird nicht nur unsere Fähigkeit verbessern, Krebsmechanismen zu untersuchen, sondern auch unsere Fähigkeit, neue therapeutische Ziele zu identifizieren und wirksamere Behandlungen zu entwickeln."

„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, da sie eine noch nie dagewesene Möglichkeit bietet, Spitzentechnologien in der Krebsforschung zu nutzen", sagte Dr. Geraldine Guasch, Research Director Inserm am CRCM und Scientific Director der 3D-HUB-O Organoid-Plattform. „Durch die Integration der CRISPR-Technologie mit der fortschrittlichen Organoid-Screening-Plattform von Okomera schaffen wir die Voraussetzungen für präzisere und wirksamere therapeutische Strategien. Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Umsetzung wissenschaftlicher Entdeckungen in konkrete klinische Anwendungen dar und bringt uns letztlich der Verbesserung der Ergebnisse für Krebspatienten näher."

Corentin Molson, Vertreter von Bpifrance, kommentierte: „Bpifrance ist stolz darauf, Okomera bei dieser Pionierarbeit zu unterstützen. Ihr innovativer Ansatz zur Entwicklung und Standardisierung des CRISPR-Screenings auf PDOs spiegelt unser Engagement für die Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen wider. Dieses Projekt hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Präzisionsmedizin zu leisten und die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern."

Wir möchten auch den Beitrag und die Unterstützung von AstraZeneca für die erfolgreiche Beantragung des Zuschusses würdigen.

Für Informationen zu Okomera besuchen Sie unsere Website: www.okomera.com

Paoli-Calmettes Institute: Das Institut Paoli-Calmettes (IPC) mit Sitz in Marseille ist das erste umfassende Krebszentrum in der Region, das eine umfassende Behandlung von Krebserkrankungen anbietet. Es ist Mitglied des nationalen Verbandes Unicancer. Weitere Informationen: www.institutpaolicalmettes.fr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534892/Okomera_co_founder.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2534893/Okomera_Logo.jpg

Kontakt: Sidarth Radjou, CEO sidarth.radjou@okomera.com

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/okomera-erhalt-1-5-mio-eur-zuschuss-fur-die-entwicklung-einer-mikrofluidischen-und-ki-gestutzten-crispr-editing-plattform-zur-target-validierung-302280844.html