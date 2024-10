EU-Zölle auf E-Autos aus China verschieben

Also ich sag es ja nur ungern. Aber du wirkst auf mich irgendwie ein wenig parteiisch/voreingenommen bezüglich der Themen Elektromobilität und Energiewende.Betrachte das doch mal vollkommen freigeistig/losgelöst jeglicher Ideologien und Vorurteile - auch wenn es schwer fällt . Das Problem - insbesondere hier in Deutschland - ist, dass oftmals Menschen, die ein paar Begriffe aufgeschnappt oder ein paar Informationen gelesen haben sich sehr schnell eine eigene Meinung bilden dann von dieser felsenfest überzeugt sind und fälschlicherweise annehmen, sie wären Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Dem ist aber meines Erachtens nach leider nicht so.Es gibt Menschen - ja ganze Fachabteilungen, in den Automobilkonzernen, den Energiekonzernen und bei den Versorgern, deren Mitarbeiter haben i.d.R. etwas technisches studiert(Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik), oft ein Studium mit sehr gutem Abschluss erzielt und diese Menschen/Ingenieure befassen sich nahezu täglich aus beruflichen Gründen fast ausschließlich - auch über sehr lange Zeiträume - mit diesen Themen. Und wenn man sie lässt, geben sie ihre Meinung preis. Meistens passen diese Meinungen oft nur suboptimal ins politische Konzept/Kalkül. Deshalb frägt man diese Menschen u.U. gar nicht zu deren Meinung oder hört sie nicht an. Meines Erachtens nach keine besonders clevere Vorgehensweise.Fatal wird es m.E. nach jedoch dann, wenn man ausschließlich auf Menschen hört, die fachlich über sehr wenig oder keinen entsprechenden Background verfügen und deshalb sehr wenig Kompetenz aufweisen, aber andere mit ihren "Flausen" anstecken und mobilisieren. Dann kann das u.U. in einer Katastrophe enden. Wir als Gesellschaft sind gerade auf dem besten Weg, diese ultimative Erfahrung zu durchleben. Leider.Um es vorweg zu nehmen. Ich bin kein Fan der Atomkraft. Und ich sehe auch die Probleme bei der Endlagerung, auch wenn in der letzten Zeit diesbezüglich enorme Fortschritte gemacht wurden(Wiederaufbereitung). Auch die Sicherheit ist ein Aspekt, den man sicherlich berücksichtigen und gewährleisten muss. Es wird aber m.E. nach nicht ohne Atomkraft gehen und die ideologisch bedingte Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland war ein fataler Fehler - sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Sicht - und keine rationale Entscheidung, wofür wir jetzt leider alle Lehrgeld bezahlen.Fortschritt im Bereich Kraftwerkstechnik bedeutet neben dem technischen Fortschritt im Allgemeinen, Kraftwerke effizienter zu designen, z.B. in dem man sie kompakter mit weniger Ressourcen baut aber die gleiche oder eine höhere Nettoenergiezeugung sicherstellt, sie langlebiger baut oder deren Gesamtwirkungsgrad erhöht.Jetzt rechne beispielweise bei der Windkraft mal die ressourcentechnischen und energetischen Aufwendungen für die Herstellungen einer Windkraftanlage zusammen und setzte das ins Verhältnis zu der Energiemenge, die du während des Lebenszyklus mit selbiger erzeugen kannst. Dann wird dir etwas auffallen. Das steht in einem ungünstigen Verhältnis. Wie lange ist er Produktlebenszyklus einer Windkraftanlage? 20 Jahre? Recherchiere mal das Thema Recyling der Rotorblätter. Darüber hinaus brauchst du dann, um ein Industrieland zuverlässig mit Windenergie versorgen zu können auf Grund der niedrigen volumetrischen Leistungsdichte der Windkraft gigantische Flächen und erzeugst damit aber letztendlich nur volatile Energie, deren zeitliche Korrelation zwischen Energiebedarf und Energieerzeugung suboptimal ist. Und ohne geeignete Energiespeicher kann man an diesem systematischen Problem auch nichts ändern. Und für riesige Pumpspeicherkraftwerke fehlt es uns in Deutschland an geeigneten Standorten. Ähnlich verhält es sich bei der Solarenergie.Ich sage damit nicht, dass der Einsatz von Wind- und Solarkraft überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt sicherlich Bereiche, wo diese beiden Technologien eine sinnvolle Ergänzung darstellen können. Und es hängt auch von den Umgebungsbedingungen ab. In einem Land mit ausreichend Sonnenstunden und intensiver Sonneneinstrahlung macht der Einsatz von Solarenergie sicherlich mehr Sinn als in einem Land mit wenig Sonnenstunden und schwacher Sonneneinstrahlung.Tu dir doch selbst den Gefallen und recherchiere ein wenig über neue Kraftwerkstypen. Kleine, modulare und relativ sichere Kraftwerkstypen sind schwer im Kommen.Und nimm doch bitte auch mal zu Kenntnis, dass Deutschland diesbezüglich ein Geisterfahrer ist. Man kann natürlich auch stoisch daran festhalten und argumentieren, alle anderen auf der Welt liegen vollkommen falsch und sie wären die eigentlichen Geisterfahrer. Soviel Hybris ist aber meines Erachtens nach aber nicht bewundernswert sondern gefährlich.Auch bei Google sind sie jetzt anscheinend unterwegs, diese Geisterfahrer:Quelle: https://www.heise.de/news/Neue-Reaktoren-Google-setzt-fuer-K… Für alle anderen Mitleser hier. Sorry wegen des Offtopic-Posts, dieser hat ja - wenn überhaupt - auch nur sehr am Rande mit der Mercedes Benz Group zu tun.Mein Vorschlag an dich, GAP-Minder, wäre, erstelle doch einfach einen eigenen Diskussionsthread zum Thema Elektromobilität und Energiewende. Und stelle in diesem die Fakten zur Verfügung. Dann kann man in diesem ausgiebig darüber diskutieren. Es gibt auch unzählige Untersuchungen/Studien unterschiedlicher Automobilkonzerne, die viele dieser Themen bereits intensiv beleuchten, die du darin präsentieren und auch diskutieren und beleuchten könntest. Leider werden dir vermutlich aber nicht alle Antworten gefallen.