DAX noch etwas unentschlossen – Runde Marken und ihre Anziehungskraft

Und so könnten im aktuell positiven Umfeld für Aktien noch in diesem Jahr sowohl die 20.000 Punkte für den DAX als auch die 6.000 Punkte für den S&P 500 an der Wall Street auf den Kurszetteln stehen. Beide Marken sind nur noch rund zwei Prozent entfernt.

Ein wichtiger Faktor für die laufende Rally ist die Berichtssaison. Der Berichtszeitraum Juli bis September umfasst auch den August, in dem die Anleger fest mit einer Rezession in den USA rechneten, die dann aber nicht eintrat. Die Tatsache, dass mehr als drei Viertel der Unternehmen die Gewinnerwartungen des Marktes bisher übertreffen konnten, ist die Bestätigung dafür, dass eine Rezession noch in weiter Ferne liegt oder im laufenden Konjunkturzyklus vielleicht sogar ganz ausbleibt.