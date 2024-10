Schwaches Quartal, starke Aussichten: Darum sind Analysten bullish bei Fresenius

Erwartungsgemäß wird das dritte Quartal das schwächste des Jahres sein, bedingt durch die saisonal geringere Patientenanzahl bei der Helios-Klinikgruppe und die weiterhin schwache Nachfrage in China, die insbesondere das Ernährungssegment von Kabi belastet. Dennoch bestätigte das Management in der vergangenen Woche seine Jahresprognose für organisches Umsatz- und EBIT-Wachstum. Das Management zeigte sich zuversichtlich, das obere Ende der EBIT-Wachstumsspanne – nahe 10 Prozent – zu erreichen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!

Kabi bleibt Wachstumstreiber

Trotz der Herausforderungen in China bleibt die Kabi-Sparte der größte Wachstumstreiber für Fresenius. Berenberg-Analystin Victoria Lambert prognostiziert ein Umsatzwachstum von 6 Prozent auf 2,141 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT-Wachstum von 15 Prozent auf 332 Millionen Euro im dritten Quartal. Insbesondere das Geschäft mit generischen Pharmazeutika und die sogenannten Wachstumsvektoren von Kabi zeigen starke Dynamik.

Die Analystin erwartet für diese Bereiche ein Umsatzwachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie eine EBIT-Marge von 14,5 Prozent. Ein weiteres Plus für Kabi: Die Biosimilars-Sparte profitiert von mehreren positiven Nachrichten, darunter eine neue Lizenzvereinbarung mit Teva sowie die Zulassungen von Stelara-Biosimilars in den USA und Europa. Diese Entwicklungen dürften ab 2025 das Wachstum weiter beflügeln, so die Analysten.

Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech: Dabeisein, wenn der Biotech-Turbo zündet: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren!

Schwaches Quartal für Helios

Wie erwartet, zeigte sich das dritte Quartal für die Helios-Kliniken schwächer. Die Urlaubszeit im August führte zu einem geringeren Patientenaufkommen. Lambert geht von einem Umsatzwachstum von rund 4 Prozent auf 2,975 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 239 Millionen Euro (8 Prozent Marge) aus.

Während in Deutschland ein Umsatzwachstum von etwa 3 Prozent erwartet wird, bleibt die EBIT-Marge mit 8,7 Prozent stabil. In Spanien prognostiziert die Analystin ein Umsatzplus von 5 Prozent, bei einer ebenfalls stabilen Marge von 7,1 Prozent. Ein Aufschwung im vierten Quartal sei jedoch absehbar, da mit steigenden Grippe- und Erkältungsfällen erneut mehr Patienten zu erwarten sind.

Trotz eines schwachen dritten Quartals bleiben die langfristigen Wachstumsaussichten für Fresenius jedoch vielversprechend, insbesondere dank der positiven Entwicklung bei Kabi und der Fortschritte im Bereich der Biosimilars. "Wir sehen ein erhebliches Potenzial für die Fresenius, da das neue das neue Management bereits Schritte unternommen hat, um das Geschäft umzubauen und Rendite zu verbessern", so Lambert. "Unserer Ansicht nach sollte der laufende Ausstieg aus dem größten Teil der Beteiligung Vamed-Beteiligung ein beliebter Weg für den Konzern sein, Wert für die Aktionäre."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 33,75EUR auf Tradegate (21. Oktober 2024, 09:11 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,68 € , was eine Steigerung von +5,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer