$2,4 Milliarden in 6 Tagen ETF-Zuflüsse peitschen Bitcoin in Richtung 70.000 US-Dollar Bitcoin erreichte am Montag fast die 70.000-US-Dollar-Marke. Gründe dafür sind steigende Zuflüsse in ETFs sowie Optimismus bezüglich der künftigen US-Regulierung. Die Kryptowährung stieg zunächst leicht.