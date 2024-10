Ausgedehnte Schwierigkeiten eingepreist?

Volkswagen steckt in einer Krise und zieht die Zulieferindustrie mit sich. Dies erfordert Maßnahmen nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im größten Automobilmarkt China, wo sich ebenfalls schwierige Zeiten abzeichnen. Um die Produktion an die gesunkene Nachfrage anzupassen, hebt der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Oliver Blume, die Beschäftigungsgarantie für die deutschen Standorte auf und plant die Schließung mehrerer Werke. Doch der Großteil der negativen Informationen ist bereits im Kurs eingepreist und so atmeten die Marktteilnehmer am vergangenen Freitag auf, nachdem ermutigende Signale vom wichtigen Markt in China verarbeitet wurden. Im dritten Quartal kühlte sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft zwar weiter ab, übertraf mit 4,6 Prozent aber die Erwartungen der Analysten.

