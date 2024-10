clearvise: Wachstumspläne sehr gut abgesichert

Nach Darstellung von SMC-Research ist clearvise der Kauf der Rechte an einem großen Solarpark gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht mit den jüngsten Fortschritten die Wachstumspläne gut abgesichert.

clearvise habe laut SMC-Research zuletzt den Kauf der Rechte an einem baureifen PV-Park in Frankreich mit einer Zielkapazität von 70 MWp gemeldet – die größte Transaktion im Rahmen von Entwicklungskooperationen in der bisherigen Firmengeschichte. Diese Zusammenarbeit mit regionalen Projektentwicklern sei der wichtigste Wachstumstreiber, der zudem auch überdurchschnittliche Renditen sichere.