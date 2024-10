Historisch niedrige Bewertungen im Vergleich zu den USA

Deutsche und europäische Aktien rücken verstärkt in den Fokus, während die Bewertungen in den USA nach zwei Jahren hoher Gewinne möglicherweise zu hoch sind. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn um über 20 Prozent gestiegen ist, liegt der STOXX Europe 600 bei knapp 10 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft leidet besonders unter dem Krieg in der Ukraine und der Abschwächung in China, was die Regierung veranlasste, ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf -0,2 Prozent zu senken. Dennoch steht der DAX gut da: Ein Rekordhoch wurde erreicht, der Index stieg dieses Jahr um 17 Prozent. Viele DAX-Unternehmen generieren ihren Umsatz stärker im Ausland – insbesondere in den USA.

Uleer betont, dass Technologie-, Finanz- und Industrieunternehmen im DAX besser abgeschnitten haben. SAP beispielsweise legte um gut 50 Prozent zu. Hingegen stehen Exportunternehmen wie Volkswagen und Bayer unter Druck.

China bleibt ein kritischer Faktor. "Deutschland ist stärker von China abhängig als der Rest Europas", warnt Uleer, und es bleibt abzuwarten, ob chinesische Stimulus-Maßnahmen die Wende bringen.

Europäische Aktien bieten US-Investoren eine Diversifizierungsmöglichkeit. "Ich behaupte nicht, dass Europa aktuell ein besserer Investitionsstandort ist", so Uleer. Doch der Abschlag und die stärkere Streuung machen den Markt attraktiv.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion