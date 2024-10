Alessandro Graabs Leitfaden für den erfolgreichen Immobilienkauf - So vermeiden Sie typische Fallen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Der Immobilienkauf für Kapitalanleger wird immer komplexer undstellt unerfahrene Investoren vor große Herausforderungen - Ohne professionelleBeratung riskieren sie teure Fehler. Alessandro Graab bietet mit seinem Konzepteine Komplettlösung für alle, die ohne Eigenkapital und großen Zeitaufwand inImmobilien investieren möchten. Welche typischen Fehler beim Immobilienkaufimmer wieder auftreten und wie sie vermieden werden können, erfahren Sie imFolgenden.Immobilien gelten nach wie vor als eine der sichersten und lohnendstenInvestitionsmöglichkeiten: Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicherUnsicherheiten und schwankender Finanzmärkte bieten sie nicht nur den Vorteillangfristiger Wertsteigerungen, sondern auch laufende Einnahmen durchVermietung. Allerdings verändert sich die aktuelle Marktsituation aufgrund vonsteigenden Zinsen und strikteren Finanzierungsbedingungen, was denImmobilienkauf zunehmend komplexer gestaltet. Von der Wahl des richtigenStandorts über die Auswahl einer geeigneten Finanzierungsstrategie bis hin zuFragen der steuerlichen Optimierung - unerfahrene Anleger stehen vor zahlreichenHerausforderungen, die sie ohne die Unterstützung eines Experten kaum alleinbewältigen können. "Immobilieninvestitionen, die nicht gut durchdacht sind,bergen erhebliche Risiken", sagt Alessandro Graab. "Wer dabei falscheEntscheidungen trifft, riskiert Leerstände, Wertverluste und unnötig hoheKosten.""Deshalb ist es gerade in dieser anspruchsvollen Marktlage so wichtig, dassAnleger gut informiert sind und sich Unterstützung von erfahrenen Expertenholen", fügt er hinzu. Alessandro Graab bietet mit seinem Konzept eineumfassende Lösung, um Anleger sicher durch diesen komplexen Prozess zu führenund langfristig erfolgreiche Investments zu garantieren. Sein Angebot reicht vonattraktiven Finanzierungsmodellen bis hin zur vollständigen Verwaltung dervermieteten Objekte. Auf diese Weise profitieren seine Mandanten nicht nur vonstabilen Mieteinnahmen, sondern auch von möglichen Wertsteigerungen undsteuerlichen Vorteilen - und das alles ohne eigenes finanzielles Engagement. Errichtet sich besonders an gutverdienende Fachkräfte wie Ingenieure,Wirtschaftsprüfer und Ärzte, die neu in der Welt der Immobilieninvestitionensind. Welche typischen Fehler es beim Immobilienkauf als Kapitalanleger gibt,hat Alessandro Graab im Folgenden zusammengefasst.1. Unterschätzen des VerwaltungsaufwandsViele Kapitalanleger unterschätzen den erheblichen Verwaltungsaufwand, der miteiner Immobilieninvestition verbunden ist, besonders ohne professionelleSondereigentumsverwaltung (SE-Verwaltung). Ohne diese Unterstützung müssen sie