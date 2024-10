CEO von BluSky Carbon erläutert kommerzielle Strategie

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 21. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich, Ihnen die nachfolgende Botschaft des Chief Executive, Herrn William „Will“ Hessert, zu übermitteln.

Eckdaten

- Darlegung eines Wirtschaftsmodells, bei dem intern generierte überschüssige Energie zum Betrieb der CDR-Technologien verwendet wird

- Veranschaulichung und Quantifizierung einer kommerziellen Strategie mit drei Säulen

- Aus seiner Sicht bestätigt das Projekt die bestehende Nachfrage, das Interesse und den frühen Umsatzerfolg

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre,

als CEO von BluSky und auch als betroffener und besorgter Bürger ist es mir ein Anliegen, die von der Industrialisierung über Generationen hinweg verursachten negativen Auswirkungen zumindest teilweise zu korrigieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir die angestrebten globalen Kohlenstoffreduktionsziele nur dann erreichen, wenn wir einen gesunden und wettbewerbsfähigen Kohlenstoffmarkt schaffen, in dem Innovation und eine verantwortungsbewusste Verfahrenspraxis belohnt werden.

Es freut uns natürlich, dass immer mehr Unternehmen Strategien zur Förderung neuer Kohlendioxidreduktionstechnologien entwickeln. Unser Unternehmen wurde hingegen von Grund auf mit der Absicht konzipiert, einen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Vermarktungshürden im Hinblick auf die Ziele des Kohlendioxidabbaus (CDR) zu leisten.

Wir haben uns in der Praxis nach wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Prinzipien orientiert, um nicht nur unsere eigenen Lösungen zu entwickeln, sondern auch die finanziellen Anreize zu schaffen, die für eine positive Kostendegression im großen Maßstab erforderlich sind. Unsere Innovation besteht darin, wie wir diese Elemente zu einer kommerziellen Strategie zusammengefügt haben, die bereits eine vielversprechende Wirkung zeigt.

Betriebliche Ökonomie

Fast alle derzeitigen CDR-Technologien sind für ihren Betrieb auf Strom angewiesen. So können beispielsweise die hohen Kosten für den Wärme- und Strombedarf, die der direkten Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus der Luft (Direct Air Capture, DAC) zugrunde liegen, das kommerzielle Projektpotenzial erheblich schmälern. Dasselbe gilt auch für die meisten anderen Lösungen zur Kohlenstoffsequestrierung. Diese Energielücke erschwert in vielen Fällen die wirtschaftliche Skalierbarkeit, um den wachsenden Anforderungen des Sektors gerecht zu werden.

BluSky hat erkannt, dass die Pyrolyse von Biomasse nicht nur Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt (und dabei wertvolle Emissionszertifikate generiert) sowie wertvolle Produkte und erneuerbare Energie erzeugt (z. B. Biokohle, Bioöl und Synthesegas), sondern im industriellen Maßstab auch genügend Energie für den eigenen Betrieb und möglicherweise sogar einen darüberhinausgehenden Energieüberschuss erzeugen kann. Ein allfälliger Überschuss kann zur Einspeisung von erneuerbarer Energie in das Stromnetz verwendet werden oder Energie für energieintensive CDR-Lösungen wie Mineralisierung und direkte Kohlenstoffabscheidung aus der Luft bereitstellen. Wir konzentrieren uns auf die weitere Erforschung dieses Potenzials für die Energieerzeugung als Schlüsselelement der Vermarktungsstrategie von BluSky Carbon.

Kommerzielle Strategie

BluSky hat sein Versprechen gegeben, bedeutsame Resultate zu erzielen. Um dies zu erreichen, ist ein Ansatz erforderlich, der sich im Wesentlichen von dem unterscheidet, was wir heute sehen. Wir bauen vertrauensvoll auf die drei Säulen Effizienz, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Als Unternehmen, das sich auf technische Prinzipien stützt, haben wir mit „Arc“, „Nexus“ und „Forge“ drei Kategorien eingeführt, die unseren Ansatz verdeutlichen und quantifizieren. Diese sind nachfolgend beschrieben:

Arc

BluSky plant die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb eigener Projekte zur Kohlendioxid-Abscheidung . Strategische Projekteinführungen ermöglichen die Erschließung neuer Märkte. Arc-Projekte dienen als Labor, in dem innovative Technologien und Adaptierungen getestet werden.

Nexus

BluSky plant den Aufbau strategischer Partnerschaften, um Projekte für die Kohlendioxid-Abscheidung zu verwirklichen. Beabsichtigt ist, dass die jeweiligen Partner für Abnahmen und Finanzierungen gewonnen werden und/oder andere projektspezifische Möglichkeiten eröffnen. Die Partner sorgen für Abnahmen, Finanzierungen und/oder einzigartige Möglichkeiten. BluSky plant, sich Besitzanteile bzw. Umsatzanteile zu sichern und neue Projekte auf Joint-Venture-Basis in Angriff zu nehmen.

Forge

BluSky plant eine entsprechende Skalierung, um Maschinen und Geräte für die Kohlendioxid-Abscheidung im Großmaßstab herzustellen. BluSky plant außerdem, die bestehenden Maschinen und Geräte (z. B. Vulcan-Pyrolysesysteme der nächsten Generation) zu verbessern und neue Produktlösungen zu entwickeln. BluSky ist überzeugt, dass durch die zunehmende Nutzung von Arc und Nexus für Projekte Kosteneinsparungen im Sinne einer Kostendegression möglich wären und bis zum Erreichen der globalen Kohlendioxid-Abscheidung sziele ein Wachstum erzielt werden könnte.

Zugkraft der Branche

Aus Sicht des Teams von BluSky belegen die jüngsten Aktivitäten die Nachfrage am Markt und erhöhen auch das Interesse und die Sichtbarkeit unserer Arbeit. Durch unsere Mitarbeit im Board of Directors der US Biochar Coalition (USBC) haben wir aus erster Hand erfahren, wie gezielte Lobbyarbeit positive Veränderungen für unsere Branche bewirken kann. Dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA) Biokohle zuletzt positiv als „traditionelles“ Produkt eingestuft hat, ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass der Trend immer mehr in Richtung einer Normalisierung und Förderung des Kohlendioxid-Abscheidungsmarktes geht (Pressemeldung - 17. Oktober).

Abbildung 1- Mitglieder der US Biochar Coalition waren zuletzt auf Besuch in Washington. Von links nach rechts: Jen Seksay, Chad Goodwin, Maureen Walsh, Will Marquis, Deirdre Seling, Josh Phelps, William Hessert

Das Geschäftsentwicklungsteam von BluSky hat bisher hervorragende Arbeit geleistet, wie man am Abschluss einer Vereinbarung mit SQUAKE.earth im Wert von 1,94 Mio. $, am Verkauf von Anlagen im Wert von 0,7 Mio. $ an die Stadt Minneapolis, einer zehnjährigen Biokohle-Abnahmevereinbarung im Wert von bis zu 105 Mio. $ in Arkansas (Pressemeldung -24. September) und der vor kurzem angekündigten Gründung des BluMountain Biochar-Joint Venture (Pressemeldung - 11. Oktober) erkennen kann.

BluSky ist sich darüber im Klaren, dass ein zielgerichtetes Wachstum viel Detailarbeit verlangt. Dementsprechend hofft das Unternehmen darauf, in den kommenden Monaten wichtige neue Teammitglieder, Experten und Berater präsentieren zu können.

Unsere Zielsetzung besteht darin, Sichtbarkeit zu erlangen, neue Geschäftschancen zu erschließen und Umsätze zu erwirtschaften. Es ist uns ein Anliegen, zur Lösung eines wesentlichen Problems von globaler Bedeutung beizutragen. Einerseits wollen wir unsere Ziele erreichen und andererseits auch einen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.

BluSky freut sich außerdem im Anschluss an seine Pressemeldung vom 6. September 2024 bekannt zu geben, dass die strategische Marketingvereinbarung des Unternehmens mit der Firma Euro Digital Media LTD („EDM“) (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UK WC2H 9JQ; E-Mail: info@eurodigitalmedia.co.uk) mit sofortiger Wirkung um eine weitere Vertragsdauer von rund zwei Monaten verlängert wurde; als Voraussetzung gilt, dass der Marketingleistungszeitraum nach Ermessen der Firmenführung entweder verlängert oder verkürzt werden kann. EDM wird auch weiterhin, je nach Bedarf, Kampagnen und Anzeigengruppen erstellen, Remarketing-Kampagnen einrichten und verwalten, Keyword-Optionen optimieren, Landing Pages für Anzeigenkampagnen erstellen und ganz allgemein die Aufmerksamkeit auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens lenken. Die Werbemaßnahmen werden einerseits auf der Landing Page http://www.wallstinvest.co.uk/ und andererseits über Google Ads sowie Native Advertising stattfinden. BluSky wird für den Verlängerungszeitraum ein Honorar in Höhe von 500.000 USD entrichten. Wertpapiere wird das Unternehmen keine an EDM ausgeben. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt EDM zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Wertpapiere des Unternehmens und steht auch in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Zusätzlich zu seiner Pressemeldung vom 15. Oktober 2024, die sich auf das Angebot („Angebot“) von bis zu 6.000.000 Sonder-Warrants („Sonder-Warrants“) zu einem Preis von 0,50 $ pro Sonder-Warrant bezieht, wobei jeder Sonder-Warrant den Inhaber berechtigt, ohne zusätzliche Gegenleistung und vorbehaltlich der üblichen Verwässerungsschutzanpassungen eine Einheit des Unternehmens (eine „Einheit“) zu erhalten, je nachdem, was früher eintritt: (i) vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum des Angebots oder (ii) am dritten Werktag, nachdem das Unternehmen eine Genehmigung für einen endgültigen Prospekt („Endgültiger Prospekt“) erhalten hat, der den Vertrieb der Einheiten qualifiziert, die bei der Umwandlung („Umwandlung“) der Special Warrants ausgegeben werden, das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bedingungen der Special Warrants vorsehen, dass für den Fall, dass das Unternehmen nicht innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschlussdatum des Angebots („Abschlussdatum“) eine Genehmigung für den endgültigen Prospekt erhalten hat, jeder Special Warrant den Inhaber danach berechtigt, bei Umwandlung 1,02 Einheiten (anstelle einer Einheit); und falls die Gesellschaft nicht innerhalb von 75 Tagen nach dem Abschlussdatum eine Genehmigung für den endgültigen Verkaufsprospekt erhalten hat, dann berechtigt jeder Special Warrant den Inhaber, bei Umwandlung 1,04 Einheiten (anstelle von 1,02 Einheiten) zu erhalten; und falls die Gesellschaft nicht innerhalb von 105 Tagen nach dem Abschlussdatum eine Genehmigung für den endgültigen Verkaufsprospekt erhalten hat, dann berechtigt jeder Special Warrant den Inhaber, bei Umwandlung 1,06 Einheiten (anstelle von 1,04 Einheiten) zu erhalten. Sollte das Unternehmen nicht innerhalb von 135 Das nach dem Abschlussdatum eine Genehmigung für den endgültigen Prospekt erhalten haben, wird jeder ausstehende Special Warrant automatisch in 1,06 Units umgewandelt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass jede Einheit aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, über einen Zeitraum von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,65 $ zu erwerben.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Interesse an BluSky Carbon.

Im Namen des Unternehmens

William („Will”) Hessert

Chief Executive Officer

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

Kontakt

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web, https://bluskycarbon.com/

E-Mail. info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über künftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten.. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „außer“, „antizipieren“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „schätzen“, „Ausblick“ oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Pläne des Unternehmens, seine eigenen Projekte zur Kohlendioxid-Abscheidung zu bauen, zu besitzen und zu betreiben, erfolgreich ein Umfeld für die Entwicklung und Erprobung neuer Produkte zu schaffen, strategische Partnerschaften einzugehen, Produkte in Serie zu produzieren, neue Produktlösungen zu entwickeln, seine globalen Ziele zur Kohlendioxid-Abscheidung zu erreichen, Einnahmen zu erzielen und das Angebot abzuschließen. Bezug auf den Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens, die Volatilität an den Kapitalmärkten, das Ausbleiben von Dividenden, Risiken in Verbindung mit ausländischen Betrieben, Risiken in Verbindung mit Übernahmen, Wettbewerb, Bedrohungen der Cybersicherheit, Gesetzesänderungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, Erwartungen in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben und operative Betriebe; Barmittelbedarf und Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht, das Geschäft und den operativen Betrieb auszubauen; die Abhängigkeit von Sekundärindustrien; zukünftige Produktionskosten und -kapazitäten; dass die verfügbaren Mittel zur Deckung der Ausgaben ausreichen werden; und andere zukunftsgerichtete Aussagen sind im Abschnitt „Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen“ im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 27. Mai 2024, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 11. Juni 2024 (der „geänderte Prospekt“), der auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Insbesondere besteht das Risiko, dass die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die folgenden Punkte nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht verwirklicht werden können: Das Ziel des Unternehmens, seine eigenen Projekte zur Kohlendioxid-Abscheidung zu bauen, zu besitzen und zu betreiben, erfolgreich ein Umfeld zu schaffen, um neue Produkte zu entwickeln und zu testen, strategische Partnerschaften einzugehen, Produkte in Serie zu produzieren, neue Produktlösungen zu entwickeln, seine globalen Ziele zur Kohlendioxid-Abscheidung zu erreichen, Einnahmen zu erzielen oder das Angebot abzuschließen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die BluSky Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 0,442EUR auf Tradegate (21. Oktober 2024, 09:53 Uhr) gehandelt.