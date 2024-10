BWHSM Hotels arbeitet mit Mews zusammen, um seine Präsenz weltweit zu steigern

Berlin (ots/PRNewswire) - Die renommierte Hotelkette steigert mit Mews

Innovation und Effizienz



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4282407-1&h=1152012614&u=https%3A%2F%2Fhubs.

ly%2FQ02jgVz70&a=Mews , die branchenführende Cloud für das Gastgewerbe, ist mit

BWH Hotels als zertifizierter PMS-Anbieter einen Vertrag eingegangen. Mit Mews

erhält BWH Zugriff auf eine der innovativsten Technologien im Gastgewerbe, die

die betriebliche Exzellenz und die Zufriedenheit der Gäste steigert.



"Diese Zusammenarbeit mit Mews stimmt perfekt mit der Verpflichtung von BWH

überein, außergewöhnliche Gästeerlebnisse bereitzustellen. Die native

Cloud-Plattform von Mews bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, was es

europäischen BWH Unterkünften ermöglicht, Mews nahtlos in ihre bestehenden

Systeme zu integrieren und unserer Verpflichtung zu technologischem Fortschritt

und betrieblicher Exzellenz nachzukommen", so Ron Pohl, President of WorldHotels

and International Operations bei BWH Hotels. "Wir freuen uns darauf, mit Mews

zusammenzuarbeiten, um zu mehr hotelbetrieblicher Effizienz und einer höheren

Gästezufriedenheit beizutragen."







Gäste bis hin zu den Backend-Betriebsabläufen vereinfachen. Die Unterkünfte von

BWH können nun nahtlos in bestehende Systeme integriert werden und sind

gleichzeitig den Branchentrends voraus. Die Effizienz verbessert das

Gästeerlebnis sowie das Ressourcenmanagement und steht im Einklang mit dem Ziel

von BWH, ihren Inhabern/-innen und Gästen einen außergewöhnlichen Mehrwert zu

bieten.



BWH stimmte einer Zusammenarbeit mit Mews wegen des hervorragenden Customer

Supports des Unternehmens und der nachweislich erfolgreichen Integration zu.

Mews wird auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der Treue der Gäste im

gesamten Unternehmen spielen, zusammen mit Features für das Gästeerlebnis wie

Online-Check-in und einem virtuellen Hotelportier. Es wird erwartet, dass diese

zusätzlichen individuellen Erlebnisse die Markentreue noch weiter steigern

werden.



"Mews ist begeistert von der Zusammenarbeit mit BWH Hotels", sagt Matt Welle,

CEO bei Mews. "Wir haben eng mit dem Team von BWH Hotels zusammengearbeitet, um

einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, und die Zusammenarbeit unserer Teams

hat einen soliden Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft gelegt. Wir

freuen uns darauf, gemeinsam die Grenzen von Innovation und operativer Exzellenz

zu verschieben, um allen Gästen der BWH Hotels außergewöhnliche Erlebnisse Seite 2 ► Seite 1 von 2



