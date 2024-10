Hensoldt-Aktie: Positive Analystenkommentare beflügeln!

Nach einem starken Jahrausauftakt kämpfen die Anteile deutscher Rüstungskonzerne mit Verlusten. Einerseits ist der Hype um die Papiere angesichts überdurchschnittlich hoher Bewertungen vorbei, andererseits werden mit der wachsenden Kriegsmüdigkeit in der Ukraine die Rufe nach einem Waffenstillstand oder einem eingefrorenen Konflikt lauter. Das könnte sich, so das Urteil der Anleger, in sinkenden Auftragseingängen niederschlagen.

Mit Verlusten von fast 40 Prozent gegenüber seinem bisherigen Jahreshoch gehörte Luftverteidigungsspezialist Hensoldt zu den Verlierern der vergangenen Monate, wenngleich die Bilanz der Aktie mit einem Plus von mehr als einem Viertel seit dem Jahreswechsel noch immer hervorragend ist.