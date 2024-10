Dividendenaktie 3M: Jetzt kommt's drauf an!

2024 hingegen ist für die Aktie ein überraschend starkes Jahr. Mit Kursgewinnen in Höhe von 48 Prozent seit dem Jahreswechsel belegt 3M innerhalb des Dow-Jones-Index einen Spitzenplatz und muss sich nur Einzelhandelsriese Walmart geschlagen geben.

3M nach starker Rallye an wichtigem Widerstandsbereich angelangt

In den vergangenen Wochen allerdings ist die Aufholjagd der Anteile ins Stocken geraten. Der Widerstandsbereich um 140 US-Dollar hat sich für die Käufer als bislang nicht zu überwindende Hürde entpuppt. Nun läuft alles auf eine Entscheidung am Dienstag hinaus, denn dann wird das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorstellen.

Große Unsicherheit vor dem Ergebnisbericht

Nach der Abspaltung der Medizinproduktsparte Solventum ist gegenüber dem Vorjahr mit um 2 Milliarden US-Dollar niedrigeren Erlösen zu rechnen. Angesichts der im vergangenen Quartal angehobenen Jahresprognose hoffen viele Anleger aber auf ein organisches Wachstum im noch verbliebenen Geschäft. Geschätzt ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,06 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,90 US-Dollar belaufen.

Am Optionsmarkt herrscht Uneinigkeit darüber, ob 3M diese Erwartungen übertreffen können wird oder nicht. Der Anteil von Put-Optionen ist mit 50,2 Prozent minimal größer als die Wette auf nach den Zahlen steigende Kurse. Für die Aktie ist mit 7,3 Prozent eine überdurchschnittlich große Kursbewegung eingepreist. Das könnte in Zusammenhang damit stehen, dass der letzte Quartalsbericht zu einer sagenhaften 23-Prozent-Rallye geführt hatte.

Quartalszahlen könnten Chart kippen lassen

Mit Blick in den Chart genügt bereits eine Kursbewegung um vier Prozent, um zu einer möglichen Vorentscheidung zu gelangen. Ein Kursanstieg in dieser Größenordnung würde für das Überwinden des aktuellen Widerstandsbereiches genügen und den Weg frei für die nächste Anlaufstelle bei 150 US-Dollar machen. Abgaben hingegen könnten zu einem Unterschreiten der 50-Tage-Linie führen, was einen Test der Unterstützungslinie bei 120 US-Dollar zur Folge haben könnte.

Auch mit Blick in die technische Indikation kommen die Quartalszahlen zu einem kritischen Zeitpunkt, denn im Relative-Stärke-Index sind trotz des Aufwärtstrends erste bearishe Divergenzen zu erkennen, die zu einer Trendumkehr führen könnten.

Im Trendstärkeindikator MACD wird außerdem ein zwar dynamischer Aufwärtstrend angezeigt, der aber vor dem Verlust von Momentum stehen könnte. Denn dieser droht, unter seine (rote) Signallinie zu fallen, was oft mit kurzfristigen Verlusten in der Aktie einhergeht. Auch hier könnte die Kursreaktion am Dienstag zu einer Entscheidung führen.

Fazit: Im Zweifel nicht verunsichern lassen!

Insgesamt ist der Trend der 3M-Aktie aber noch als stark einzuschätzen. Sollte es am Dienstag daher zu einer negativen Kursreaktion kommen, sollten sich Anleger nicht verunsichern lassen, solange die 50-Tage-Linie oder wenigstens der Bereich um 120 US-Dollar Bestand haben. Erst darunter wäre mit fortgesetzten Kursverlusten und einem Test der 200-Tage-Linie zu rechnen.

Für einen nachhaltigen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 140 US-Dollar hingegen sind weitere Kursgewinne zu erwarten. Solche werden auch dadurch begünstigt, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 18,5 für dieses und 17,1 für nächstes Jahr überschaubar ist – der Branchendurchschnitt liegt bei derzeit 23,5.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion