Munich Re fordert Erstversicherer zu weiteren Preiserhöhungen auf

(Ausgefallener Buchstabe im Namen von Vorstandsmitglied Clarisse Kopff ergänzt.)

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re drängt Erstversicherer wie Allianz und Axa angesichts immer teurerer Schäden zu weiteren Prämienerhöhungen bei deren Kunden. Die Munich Re werde in Europa weiterhin Rückversicherungsschutz bereitstellen, wenn die Erstversicherer in ihrem eigenen Geschäft auf risikogerechte Prämien abzielten, erklärte der Dax-Konzern beim Branchentreffen am Montag in Baden-Baden. Vorstandsmitglied Clarisse Kopff pochte auf eine Teilung der Risiken zwischen Rück- und Erstversicherern.

Mit einer stark wachsenden Nachfrage rechnet die Munich Re bei der Versicherung von Computersystemen gegen Ausfälle und Hackerattacken in Europa. Denn bisher seien die sogenannten Cyber-Versicherungen auf dem Kontinent noch nicht stark verbreitet.