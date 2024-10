DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric hinsichtlich eines Zukaufs in den USA von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit diesem stärke der Industriekonzern die Stellung im Geschäft mit Halbleiter-Kühlungen für große Datenzentren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kühlen mit Flüssigkeit sei eine neue und stark wachsende Technologie./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 244EUR auf Tradegate (21. Oktober 2024, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m