Merz, Lindner, Lahm, Ensthaler, Maschmeyer und Orlopp sind Top-Speaker in Frankfurt (FOTO)

München (ots) - Bedeutendes Festival der Wirtschaft am 30. und 31. Oktober 2024

in Frankfurt am Main mit fünf Events / Friedrich Merz und Christian Lindner

vertreten Politik / Die Unternehmer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer und

Frank Thelen sowie Commerzbank-CEO Dr. Bettina Orlopp und Astronaut Matthias

Maurer als weitere prominente Gäste / EM-Turnierdirektor Philipp Lahm und

Unternehmer Ludwig Fresenius erhalten Auszeichnung



Ein Festival der deutschen Wirtschaft für Unternehmer, Politiker und Medien

bereichert die Mainmetropole: Am 30. und 31. Oktober 2024 findet in Frankfurt am

Main der große Wirtschaftsgipfel statt. Gäste sind unter anderem der

CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der FDP-Bundesvorsitzende und

Bundesfinanzminister Christian Lindner, UEFA EURO 2024 Turnierdirektor Philipp

Lahm, Dr. Bettina Orlopp, CEO der Commerzbank, die Unternehmer und Investoren

Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Frank Thelen sowie Astronaut Matthias

Maurer. Die WEIMER MEDIA GROUP (http://www.weimermedia.de) organisiert in

Frankfurt einen Gipfel mit den fünf Veranstaltungen IPO NIGHT, Markt und

Mittelstand FUTURE DAYS, MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN, DieBusinessPunk und

MARKEN GALA unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten Boris

Rhein.







(https://futuredays.marktundmittelstand.de/) im Kap Europa und stellt dort

seinen Deutschland-Plan vor: Friedrich Merz hält die Keynote zum Thema "Wie es

mit Deutschland wieder aufwärts geht". Die FUTURE DAYS bilden zum 30-jährigen

Jubiläum von Deutschlands größtem Mittelstandsmagazin "Markt und Mittelstand"

einen großen Zukunftskongress für den Mittelstand. Bei der Convention rund um

Unternehmensfinanzierung, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung,

Transformation, Nachfolgeplanung und Nachhaltigkeit stehen unter anderem auch

Susanne Wiegand, CEO der Renk Group, und Generalmajor Dirk Faust auf der Bühne.

Im Rahmen des Kongresses werden auch die erfolgreichsten deutschen

Mittelständler mit dem MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN

(http://www.mittelstandspreis-der-medien.de) in den drei Kategorien "Titanen",

"Pioniere" und "Transformatoren" ausgezeichnet.



Parallel zu den FUTURE DAYS läuft erstmals das Innovationsforum DieBusinessPunk

(https://events.business-punk.com/) . Das Event für Start-ups und Investoren mit

dem Motto "Invest in Innovation" versammelt, vernetzt und aktiviert Gründer,

Macher und Kreative. Mit Top-Experten aus dem In- und Ausland wie Frank Thelen,

Carsten Maschmeyer und Toni Piëch werden Trends und Themen der Start-up-Welt

präsentiert, diskutiert und ausgezeichnet. Das Themenspektrum reicht von "New Seite 2 ► Seite 1 von 2



