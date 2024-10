Diese Airline-Aktie hebt vorbörslich um über 50 Prozent ab!

Ursprünglich war der Stichtag der 21. Oktober gewesen. Diese Vereinbarung mit der U.S. Bank National Association gewährt Spirit zusätzlichen Zeitraum, um die im nächsten Jahr fällig werdenden Treueanleihen über 1,1 Milliarden US-Dollar neu zu finanzieren.

Spirit Airlines gab bereits am Freitag bekannt, dass die Airline eine Einigung mit ihrem Kreditkartenabwickler erzielt hat, um die Deadline zur Refinanzierung der Schulden bis zum 23. Dezember zu verschieben.

Die in Florida ansässige Billigfluglinie teilte zudem mit, dass sie ihre revolvierende Kreditlinie von 300 Millionen US-Dollar vollständig genutzt hat und erwartet, das Jahr mit einer Liquidität von über einer Milliarde US-Dollar abzuschließen.

Trotz hoher Reisenachfrage verbucht Spirit weiterhin Verluste, mit keinem Gewinn in fünf der letzten sechs Quartale, was Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens weckt, den bevorstehenden Schuldenverpflichtungen nachzukommen.

Diese Sorgen haben sich negativ auf den Aktienkurs von Spirit ausgewirkt, sodass die Titel in diesem Jahr um 91 Prozent gefallen sind. Am Montag notieret die Aktie vorbörslich um über 50 Prozent höher bei bis zu 2,22 US-Dollar. Den Freitagshandel hatte die Aktie bei 1,47 US-Dollar beendet.

Spirit hat in einer Erklärung gegenüber den Regulierungsbehörden bekannt gegeben, dass das Unternehmen weiterhin "aktive und konstruktive Gespräche" mit den Gläubigern seiner Anleihen bezüglich der anstehenden Fälligkeiten führt.

Die Zukunft von Spirit bleibt ungewiss, insbesondere nach dem Scheitern der 3,8 Milliarden US-Dollar schweren Fusion mit JetBlue Airways. Das Unternehmen hat vor einem größeren Verlust im dritten Quartal gewarnt, beeinflusst durch den intensiven Wettbewerb um preissensible Urlaubsreisende und ein Überangebot im Inlandsmarkt.

Zudem ist Spirit eine der am stärksten von den Problemen mit den Pratt & Whitney Geared Turbofan-Triebwerken von RTX betroffenen Airlines, was das Unternehmen gezwungen hat, mehrere Flugzeuge am Boden zu halten und die Kosten zu erhöhen. Die Fluggesellschaft bemüht sich, mehr Premium-Reisende zu gewinnen, um ihre Einnahmen zu steigern und verdoppelt ihre Bemühungen zur Kostensenkung, einschließlich Herabstufungen und Entlassungen von Piloten, Angeboten von unbezahltem Urlaub für Flugbegleiter und der Zurückstellung aller Flugzeuglieferungen von Airbus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion