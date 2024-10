Lufthansa stellt Flüge von Frankfurt nach Peking ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts harter Konkurrenz stellt die Lufthansa ihre tägliche Verbindung von Frankfurt in die chinesische Hauptstadt Peking ein. Zum Winterflugplan von diesem Sonntag an (27. Oktober) werde die Strecke aus wirtschaftlichen Gründen temporär nicht mehr bedient, sagt eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt.

Lufthansa biete aber weiterhin über das zweite Drehkreuz München eine tägliche Direktverbindung nach Peking. Auf dieser Strecke kommt mit dem Airbus A350 ein moderneres Flugzeug mit geringeren Kerosinkosten zum Einsatz. Aus Frankfurt wurden zuletzt ältere Airbus A340 eingesetzt.