Jetzt auch als Long Range Versionen bestellbar (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - PEUGEOT eröffnet ab sofort die Bestellmöglichkeit

für die Long Range Versionen des PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,2 - 18,4

kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)) und des PEUGEOT E-5008

(Energieverbrauch 18,2 - 19,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse:

A.(1)), die dank ihrer "Made in France"-Batterie eine Reichweite von bis zu 698

bzw. 664 km(1) (kombiniert, nach WLTP) bieten. Diese neuen Varianten vereinen

die besten elektrischen Leistungen des Segments mit außergewöhnlichem Fahrspaß.

Dank dieser Reichweite kann der PEUGEOT E-3008 die Strecke Paris-Nizza mit nur

zwei Zwischenstopps zurücklegen.



Der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long Range:





- ALLURE : erweitern das elektrische Angebot, um allen Bedürfnissen gerecht zuwerden.- EMOTION : garantieren Fahrspaß mit absoluter Ruhe.- EXZELLENZ : bieten die beste Reichweite in ihrem Segment.(1)PEUGEOT hat den Ehrgeiz, führend im Bereich der vollelektrischen Fahrzeuge unterden europäischen Mainstream-Marken zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen,möchte die Löwenmarke die Bedürfnisse aller Kundinnen und Kunden mit einerkompletten Palette von 12 vollelektrischen Modellen erfüllen und bietet damitdas umfangreichste Angebot aller europäischen Hersteller.Seit der Markteinführung wurden in Europa mehr als 67.000 Bestellungen für denneuen PEUGEOT 3008 (mit Elektromotor 210 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch16,8 - 17,6 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), als HYBRID 136e-DSC6 mit 100 kW (136 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,7 -5,5; CO2-Emissionen in g/km: 128- 123; CO2-Klasse: D.(1)) und Plug-In Hybrid 195e-DSC7 (Energieverbrauch (gewichtet): 20,5 - 21,3 kWh Strom/100 km plus 0,9 -1,0 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 19 - 22 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladenerBatterie: Kraftstoffverbrauch 6,9 - 7 l/100km; CO2-Klasse: F.(1))) verzeichnet,wobei 60 Prozent auf die High-End-Ausstattung GT entfallen, was die strategischePositionierung der Marke weiter festigt. Die ersten Bestellungen für den neuenPEUGEOT 5008, die seit Mitte Juni 2024 erfolgen, sind ebenfalls ermutigend undbegründen den Produktionsanlauf im Werk Sochaux und die Einrichtung einerdritten Nachtschicht.Um diesen Erfolg zu verstärken und den Bedürfnissen aller Kundinnen und Kundennoch besser gerecht zu werden, sind die neuen Long Range Versionen mit 170 kW(231 PS) starken Elektromotoren des PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 ab sofortin den beiden Ausstattungsvarianten Allure und GT bestellbar:- PEUGEOT E-3008 Allure Elektromotor 230 Long Range : 52.750 Euro inkl. MwSt.