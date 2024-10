Mediso stellt ultimatives Theranostik TheraMAX SPECT/CT vor

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mediso stellt auf der Jahrestagung der

European Association of Nuclear Medicine (Europäische Vereinigung für

Nuklearmedizin, EANM) seinen neuen AnyScan®TRIO SPECT/CT, TheraMAX*-Scanner vor.



Der neue TheraMAX wurde speziell für die klinischen Anforderungen der

theranostischen Bildgebung entwickelt. Er verfügt über Detektoren und

Kollimatoren, die für die Bildgebung bei zielgerichteten Radionuklidtherapien

mit Radioisotopen entwickelt wurden, welche nicht nur Alpha- und Betateilchen

emittieren, sondern auch hoch- und ultrahochenergetische Gammaphotonen wie bei

177Lu, 212Pb, 131I, 225Ac und andere.





Der TheraMAX ist mit drei großflächigen Detektoren ausgestattet (bis zu 5-malgrößer als 12-Detektor-CZT-Systeme), die den Patienten vollständig (360°)erfassen. Die 15,9 mm dicken NaI-Kristalle gewährleisten eine höhereEmpfindlichkeit für hochenergetische Photonen, während eine hochdichteSensoranordnung (123 PMTs pro Detektorkopf) eine so hohe räumliche Auflösungermöglicht, dass eine PET vergleichbare Bildqualität bei allen NM-Anwendungenerreicht wird.Die im Vergleich zu herkömmlichen Dual-Detektor-Systemen um 300 % höhereEmpfindlichkeit, ermöglicht Ganzkörper-SPECT/CT mit 225-Ac in dertheranostischen Bildgebung, während dieses high-end System auch ultraschnellequantitative Ganzkörper-SPECT/CT mit 99mTc und LEHR-HS-Kollimatoren ermöglicht.Darüber hinaus bietet die neuartige Multi-Pinhole-Technologie in Kombination mitTriple-NaI-Detektoren einen Quantensprung für die Kardiologie und Neurologie.Das integrierte CT bietet drei Leistungsstufen: Low-Dose diagnostische Scans,Ultra-Low-Dose-Protokoll zur Abschwächungs- und Streukorrektur und sogar"Zero-Dose"-Bildgebung mit KI-gestütztem SyCT** (Synthetic CT).Der weltweit erste Standort für die AnyScan® TRIO TheraMAX ist dasUniversitätsklinikum Regensburg, Deutschland. Nach der kürzlich erfolgtenInstallation sagte Professor Dr. Dirk Hellwig, der Leiter der Abteilung fürNuklearmedizin: "Der neue Scanner wird unsere diagnostischen und theranostischenArbeitsabläufe verbessern, was zu einer besseren Patientenversorgung führt, undauch neue Möglichkeiten in der klinischen Forschung eröffnet.""Mit der Entwicklung des neuen TheraMAX haben wir die Bildgebungsmöglichkeitennuklearmedizinischer Abteilungen erweitert, indem wir die diagnostischePräzision von SPECT/CT-Untersuchungen, nahezu vergleichbar mit PET/CT,verbessert haben", sagte Istvan Bagaméry, geschäftsführender Direktor von MedisoLtd. "Der TheraMAX transformiert die klinische Routine auch durch ultraschnellequantitative Ganzkörperscans."Informationen zu MedisoMediso (https://mediso.com/) ist ein führender Hersteller von molekularenBildgebungsverfahren für Gesundheitseinrichtungen und medizinischeForschungseinrichtungen auf der ganzen Welt.Mediso bietet ein umfassendes Profil in den Bereichen Bildgebungsforschung,Systementwicklung, Herstellung, Verkauf und Wartung von multimodalenBildgebungsgeräten. Mit über 35 Jahren Erfahrung und 1400 klinischen und 350präklinischen Systemen, welche in über 100 Ländern installiert sind, bietetMediso Komplettlösungen von Bildgebungsgeräten bis hin zu Auswertungs- undQuantifizierungssoftware.* TheraMAX ist der Konfigurationsname des AnyScan TRIO SPECT/CT mit MAX/123-15.9Detektor**Regulierungsgenehmigung steht noch aus