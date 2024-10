Nächster Schritt in Finanzierungs-Due Diligence für Graphitprojekt Epanko

Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) arbeitet weiter daran, ihr Epanko-Projekt in Tansania in Richtung Finanzierung und dann Produktion zu bringen. Nun meldete man den Abschluss einer wichtigen Studie auf dem Weg dorthin.



Arbeiten auf dem Graphitprojekt Epanko; Quelle: EcoGraf

Wie das Unternehmen nämlich heute mitteilt, ist das so genannte Front-End Engineering Design (FEED) – in etwa ein technischer Entwurf zur gründlichen Projektplanung und Kostenkontrolle – jetzt abgeschlossen. Die von METC Engineering and Construction (METC), bzw. deren Joint Venture-Partner METC-PaulSam, abgeschlossene Studie umfasst Entwürfe für alle Disziplinen und entwickelte den Arbeitsumfang, den Zeitplan und das Kontrollbudget für die Prozessanlage.

Damit wurde auch der Entwurf für die Verarbeitungsanlage aktualisiert, der auf bewährten metallurgischen Verfahren basiert, mit denen die Gewinnungsraten maximiert und die Betriebskosten minimiert werden. EcoGraf hat die Auswahl des Equipments anhand von Testergebnissen, Ratschlägen der Verkäufer, BFS-Empfehlungen sowie der METC-Datenbank und gemachten Erfahrungen getroffen. Zudem wurde das Layout der Anlage optimiert, um die Betriebsfähigkeit der Anlage sowie den Wartungszugang zu verbessern und die Investitionskosten zu minimieren.

Jetzt, so EcoGraf weiter, werden die Resultate der FEED-Studie als Teil der Due Diligence-Prüfung für die Fremdkapitalfinanzierung des Projekts bewertet. Damit schließt das Unternehmen an die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs für das Layout der ersten Stufe der auf 73.000 Tonnen pro Jahr ausgelegten Graphitverarbeitungsanlage an.

Geotechnisches Programm abgeschlossen

Zusätzlich, teilte EcoGraf mit, konnte das im August begonnene, ingenieurgeotechnische Bohrprogramm abgeschlossen werden. Damit sammelte das Unternehmen entscheidende Proben und Daten, die es erlauben sollen, die geotechnischen Parameter für die auf Epanko geplante Verarbeitungsanlage sowie die Anlagen zur Abraum- und Wasserrückhaltung fertigzustellen. Damit soll sichergestellt werden, dass das finale Design der Abraumrückhalteanlage den ingenieurstechnischen Standards entspricht, wie sie im neuen 2020 Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) festgelegt sind.

EcoGraf hatte mit der Durchführung des Bohrprogramms die führende Beratungsgesellschaft Knight Piésold engagiert. Es umfasste die Fertigstellung von 19 Bohrlöchern für geotechnische Bohrungen sowie 68 geotechnische Testgruben. Damit wurden die diesbezüglichen Arbeiten aus dem vergangenen Jahr ergänzt, sodass nun alle geotechnischen Feldprogramme vor einem möglichen Bau abgeschlossen sind.

