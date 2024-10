Hensoldt angetrieben von Bank-of-America-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt haben am Montag deutlichen Rückenwind von einer Kaufempfehlung der Bank of America erhalten. Analyst Carlos Iranzo Peris hatte den Rüstungskonzern auf "Buy" hochgestuft mit der Begründung einer attraktiven Bewertung und einer erwarteten Beschleunigung der Auftrags- und Umsatzdynamik in den Jahren 2025 bis 2027.

In der Folge schnellte der Kurs in der Spitze um 5,7 Prozent hoch auf 31,76 Euro und damit auf das höchste Niveau seit Anfang September. Die Aktien schafften es über die 50-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend beschreibt. Mit einem Plus von zuletzt 4,3 Prozent auf 31,34 Euro blieb die Aktie über dieser Indikatorlinie.