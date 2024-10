Leinen los: Carnival schippert Tui davon!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Carnival

Viele Anleger sind um möglichst günstige Einstiegskurse bemüht und zeigen ein großes Interesse vor allem an Aktien, die vor einer Trendwende stehen könnten. Solche Setups erfordern allerdings ein gutes Gespür für Timing, sonst erfolgt der Einstieg zu früh, was hohe Verluste nach sich ziehen kann.

Ein deutlich erfolgreicheres Vorgehen stellen in aller Regel sogenannte trendfolgende Strategien dar. Dabei werden Basiswerte gekauft (oder verkauft), die bereits in stabilen Trendlagen handeln. Was Anleger gegenüber den zuvor erzielten Hoch- oder Tiefpunkten an möglicher Performance „verlieren“, gewinnen sie hingegen an Erfolgswahrscheinlichkeit hinzu. Die Sicherheit eines bereits intakten Trends ist oft mehr wert, als diejenigen Prozente, die Anleger für eine Bestätigung liegen lassen mussten, und minimiert zahlreiche Risiken.

Großer Beliebtheit erfreuen sich Trendfolgestrategien in Kombination mit dem Einsatz von Derivaten: Die Sicherheit eines bereits bestehenden Trends reduziert Verlustgefahren und erlaubt es Anlegern, das Risiko an anderer Stelle zu erhöhen.

Aber auch ohne den Einsatz von Hebelprodukten kommt solchen Strategien eine große Bedeutung zu: Viele automatisierte Handelssysteme von institutionellen Vermögensverwaltern kaufen technische Stärke und verkaufen Schwäche, was das Anhalten von Trends begünstigt. Eine alte Börsenweisheit besagt daher, dass es besser ist, mit dem als gegen den Schwarm zu schwimmen.

Neuen Mehrjahreshochs ist vor kurzem die Aktie des während der Corona-Pandemie angeschlagenen Kreuzfahrtanbieter Carnival entgegengeschippert. Das dürfte für viele Anleger das letzte noch fehlende Puzzleteil gewesen sein, um sich nun trendfolgend mit einem Long-Einstieg zu engagieren.

Carnival Chartsignale

Neue Mehrjahreshochs: Die Carnival-Aktie konnte auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren ausbrechen und ein Kaufsignal generieren.

Die Carnival-Aktie konnte auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren ausbrechen und ein Kaufsignal generieren.

Die fortgesetzte Erholung der Aktie wird durch gleich mehrere Faktoren bestätigt und begünstigt.

Carnival notiert über seinen gleitenden Durchschnitten, die ihrerseits Verbesserungen anzeigen.

Ein Trend, der anhalten dürfte

Die Kreuzfahrtindustrie ist ein Geschäft mit hohem Kapitaleinsatz, denn Schiffe gibt es nicht zum Nulltarif. Gleichzeitig sind Wartung, Instandhaltung und Liegeplätze in Häfen mit hohen Kosten verbunden. Brechen wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie daher plötzlich die Einnahmen weg, sorgen die Fixkosten für einen rasch anwachsenden Schuldenberg. So hat sich die Nettoverschuldung von Carnival, einem der größten Kreuzfahrtanbieter der Welt, zeitweise vervierfacht – und das ausgerechnet in einer Zeit, zu der die US-Notenbank ihre Leitzinsen auf den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende erhöhte.

Aufgrund der Belastung aus wegbrechenden Einnahmen, einer zunächst schleppenden Erholung und stark gestiegenen Refinanzierungskosten auf einen zeitweise fast 32 Milliarden US-Dollar hohen Schuldenberg verloren die Anteile über vier Fünftel ihres Wertes. Inzwischen haben sich die Geschäfte erholt und der Umsatz sogar die vor der Pandemie erzielten Niveaus übertroffen. Auch die Verschuldung konnte bereits deutlich reduziert werden, weswegen die Anteile eine Trendwende vollzogen haben.

Ausbruch auf Mehrjahreshoch liefert weiteres Kaufsignal

Mit dem jüngst erfolgten Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 20 US-Dollar und den ersten Anschlussgewinnen begünstigt die Aktie nun den Einstieg von Trendfolgestrategien. Denn mit dem so erzielten Mehrjahreshoch wurde ein weiteres Kaufsignal aktiviert, das sich zu den bereits positiven Tendenzen hinzugesellt.

Ein Erholungstrend ist bei Carnival bereits seit Herbst 2022 zu beobachten. Dieser hat in den vergangenen zwei Jahren zu einer Trendlinie geführt, die von den Verkäufern stets respektiert wurde. Innerhalb dieses Trends haben sich außerdem der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD verbessert, was eine Bestätigung der Aufwärtsbewegung anzeigt.

Starke technische Indikation begünstigt anhaltende Erholung

Zum Erliegen ist diese allerdings immer wieder im Bereich von 20 US-Dollar gekommen, der nun jedoch begleitet von einer zunehmenden Trendstärke überwunden werden konnte, was die Chance auf Anschlussgewinne bietet. Ein weiteres positives Zeichen liefern auch die gleitenden Durchschnitte, die ihrerseits ebenfalls Aufwärtstrends zeigen und die aus der Sicht der Bullen gewünschte Konstellation liefert: Das Notieren der 50-Tage-Linie oberhalb des Durchschnitts der vergangenen 200 Tage. Zum sogenannten Golden Cross, das in der technischen Analyse als Kaufsignal gilt, ist es bereits im Frühsommer gekommen.

An Platz zur Oberseite fehlt es der Carnival-Aktie nicht. Die nächsten Widerstandsbereiche liegen bei 25 und 30 US-Dollar. Spätestens mit dem Überwinden der 30-Dollar-Marke könnte sich im langfristigen Chartbild der Aktie eine Untertassen-Formation ergeben, die langfristig Kurse auf dem Niveau von vor der Pandemie ermöglichen würde. Gleichzeitig ist das Papier zur Unterseite gut abgesichert, nachdem die Erholung bereits viele frühere Widerstände als neue Supports zurückerobern konnte. Eine nachhaltige technische Eintrübung wäre erst für Kurse unterhalb von 15 US-Dollar wieder zu erwarten.

Auch fundamental hat die Aktie noch Luft nach oben

Aus fundamentaler Perspektive spricht für einen fortgesetzten Aufwärtstrend zunächst die Zinswende der US-Notenbank, die für sinkende Refinanzierungskosten und eine verbesserte Rückzahlungsfähigkeit sorgen wird. Das verspricht auch eine verbesserte Ertragslage und eine günstigere Bewertung. Die ist mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 schon jetzt auf dem niedrigsten Stand seit mehreren Jahren angelangt. Der Branchendurchschnitt liegt mit 17,5 außerdem deutlich höher.

Für zusätzliche Resilienz sorgt, dass das Interesse an Reisen trotz der sich auch in den USA verschlechterten Verbraucherstimmung ungebrochen ist. Die Buchungszahlen entwickelten sich zuletzt sehr stark und lassen auch für das Winterprogramm hoffen. Bleiben außerdem die Ölpreise auf ihrem derzeit niedrigen Niveau – Treibstoffkosten sind für Schifffahrtsgesellschaften einer der größten Ausgabenposten – könnte Carnival vor einem weiteren ertragsstarken Quartal stehen, nachdem schon das letzte einen der höchsten (bereinigten) Quartalsgewinne der vergangenen Jahre bedeutet hatte.

Wall-Street-Analysten mehrheitlich optimistisch

An der Wall Street sind Analysten jedenfalls überzeugt von einer anhaltenden Erholung sowohl der Geschäfte als auch des Aktienkurses. Von 28 insgesamt vorliegenden Bewertungen raten inzwischen 22 zum Kauf, während vier das Halten und nur zwei den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 24,27 US-Dollar knapp 14 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Das passt zur nächsten technischen Hürde bei etwa 25 US-Dollar.

Carnival auf einen Blick

ISIN: PA1436583006

PA1436583006 Börsenwert: 27,4 Mrd. $

27,4 Mrd. $ Dividendenrendite: -

- KGVe 2024: 16,0

16,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

