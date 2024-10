Neue Steuervorteile beschlossen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer einen vollelektrischen Firmenwagen fährt, muss

weniger Steuern für die private Nutzung zahlen als mit einem Verbrenner. Nun hat

die Bundesregierung weitere Steuervorteile für E-Autos als Dienstwagen

beschlossen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

erläutert die Details und erklärt, wie die private Nutzung eines Dienstwagens

als geldwerter Vorteil versteuert werden muss.



Zwei neue Steuervorteile für E-Autos





Den Umweltbonus für den Kauf förderungsfähiger Elektroautos hat dieBundesregierung Ende 2023 abgeschafft. Und zwar vorzeitig, denn eigentlichsollte dieser unter bestimmten Voraussetzungen auch 2024 gewährt werden. Mitneuen steuerlichen Verbesserungen wolle man aber die Elektromobilität stärken,wie es in einer aktuellen Regierungsmitteilung heißt. Darüber hinaus sollendamit die Autoindustrie und deren Beschäftigte unterstützt werden.Dazu hat sich die Bundesregierung auf zwei neue steuerliche Regelungen geeinigtund diese in das laufende Gesetzgebungsverfahren zumSteuerfortentwicklungsgesetz aufgenommen. Im ersten neuen Steuervorteil geht esum eine Anhebung der preislichen Höchstgrenze für vollelektrische Firmenwagenzur Anwendung der sogenannten 0,25-Prozent-Regelung und im zweiten Steuervorteilum eine Sonderabschreibung für Unternehmen.1. Steuervorteile für vollelektrische Dienstwagen bis 95.000 EuroGrundsätzlich gilt: Wer einen Firmenwagen auch privat nutzen darf, muss dieseNutzung als geldwerten Vorteil versteuern. Die einfachste Möglichkeit dafür istdie Pauschalberechnung: Dabei muss monatlich 1,0 Prozent des Bruttolistenpreisesversteuert werden. Bei einem E-Auto ohne CO2-Emissionen als Firmenwagen wirdjedoch bis Ende 2030 lediglich ein Viertel davon fällig, also effektiv 0,25Prozent des Bruttolistenpreises. Mit folgender Einschränkung: Zunächst galtdiese Regelung nur für Elektroautos mit einem Bruttolistenpreis bis 40.000 Euro,dann wurde die Grenze auf 60.000 Euro erhöht und ab Januar 2024 auf 70.000 Euro.Das heißt: Die private Nutzung für einen in der ersten Jahreshälfte 2024gekauften vollelektrischen Firmenwagen für beispielsweise 80.000 Euro darf nichtmit 0,25 Prozent, sondern muss mit 0,5 Prozent des Bruttolistenpreisesversteuert werden. Diese Höchstgrenze will die Bundesregierung nun aberrückwirkend zum 1. Juli 2024 anheben. Somit dürften dann ab Juli dieses Jahresangeschaffte vollelektrische Dienstwagen mit einem Bruttolistenpreis bis 95.000Euro mit der vergünstigten 0,25-Prozent-Methode versteuert werden.2. Sonderabschreibung für vollelektrische FirmenwagenDarüber hinaus ist geplant, ebenfalls rückwirkend zum 1. Juli 2024 fürUnternehmen die Möglichkeit einer Sonderabschreibung für neu angeschafftevollelektrische Firmenwagen einzuführen. Diese könnten dann über einen Zeitraumvon sechs Jahren schneller abgeschrieben werden - im ersten Jahr mit 40 Prozentdes Anschaffungswerts, im zweiten Jahr mit 24, im dritten mit 14, im vierten mit9, im fünften mit 7 und im sechsten Jahr mit 6 Prozent. Diese Möglichkeit sollzunächst befristet für im Zeitraum von 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2028neuangeschaffte Elektrofirmenwagen gelten. "Das sorgt für zusätzliche Liquiditätbei Unternehmen", heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Bundesregierung.