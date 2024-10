PV-Leistung in deutschen Großstädten nimmt weiter zu (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Erstmals erreichen gleich vier Städte einen Solar-Faktor von über 100 Prozent

- Essen ist neue Solarhauptstadt - Köln, Hannover und Leipzig ebenfalls mit sehr

guten Ergebnissen



Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen schreitet weiter voran. Bis Ende Juni betrug

die Leistung aller installierten PV-Anlagen mehr als 90 Gigawatt (https://www.bu

ndesregierung.de/breg-de/aktuelles/ausbau-erneuerbare-energien-2225808) . Damit

waren die Anlagen für rund 30,5 Gigawattstunden (https://www.destatis.de/DE/Pres

se/Pressemitteilungen/2024/09/PD24_334_43312.html) an erzeugtem und ins Netz

eingespeistem Grünstrom verantwortlich. Allerdings: Bis 2030 sollen noch mal

rund 125 GW an installierter PV-Leistung dazukommen. Das Tempo muss also weiter

beschleunigt werden, möchte die Bundesregierung ihr Ziel erreichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dabei werden PV-Anlagen auf neugebaute Dachflächen zunehmend besserberücksichtigt - das zeigt der diesjährige SolarCheck von LichtBlick. Seit 2019gibt der Kurzreport Aufschluss darüber, wie stark die 14 größten StädteDeutschlands auf PV-Dachanlagen setzen. Das Ergebnis in diesem Jahr erstaunt:Erstmals liegt der Solar-Faktor in vier Städten bei über 100 Prozent.Nur zwei Städte verschlechtern sich im Vergleich zum VorjahrDer SolarCheck erfasst das Verhältnis der Fläche neu errichteter Solaranlagen zuden neu gebauten Dachflächen (Wohn und Gewerbe). Der so ermittelte Solar-Faktorzeigt, wie ambitioniert der Solarausbau in den einzelnen Metropolenvorangetrieben wird.Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Solar-Faktor bei 70 Prozent - imVergleich zum letzten SolarCheck können sich 12 von 14 Städte verbessern,lediglich in Bremen (minus 22,2 Prozentpunkte) und Nürnberg (minus 6,2Prozentpunkte) ist die Entwicklung rückläufig. Sieben Metropole erreichen einüberdurchschnittliches Ergebnis, vier davon knacken die 100-Prozent-Marke.Dieser Fall tritt in Metropolen auf, in denen die gesamte neugebaute Modulflächehöher liegt als die neugebaute Dachfläche. Grundlage dafür ist dasMarktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, aus der die Daten zur neuinstallierten PV-Leistung einer Stadt hervorgehen. Dabei werden alle PV-Anlagen- darunter auch solche, die auf Bestandsbauten neu installiert wurden -berücksichtigt. Dadurch kann die neugebaute Modulfläche die neugebauteDachfläche einer Stadt übersteigen.Essen, Köln, Hannover und Leipzig unter den Top 4Neue Solarhauptstadt ist Essen: Mit einem Solar-Faktor von 137,9 Prozent landetdie Metropole auf dem ersten Platz. Die Städte Köln (110 Prozent), Hannover(105,8 Prozent) und Leipzig (101,5 Prozent) schneiden ebenfalls sehr gut ab.Dahinter folgen Stuttgart (mit 88 Prozent) und Dortmund (mit 85,9 Prozent).