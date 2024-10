Tesla: Nach Robotaxi-Reinfall entscheidet die Marge über die weitere Performance

Analyst Tom Narayan betonte in einer aktuellen Branchenanalyse, dass die allgemeine Stimmung im Automobilsektor negativ sei, begründet durch mehrere Faktoren, darunter vier signifikante Gewinnwarnungen von führenden Herstellern für das laufende Jahr. Er merkte an, dass nach den jüngsten Preiserhöhungen infolge der Corona-Pandemie nun möglicherweise ein deflationäres Umfeld einsetzen könnte. Bei Tesla jedoch konzentriere sich das Interesse auf die Unternehmensmargen, bei denen noch Steigerungspotenzial gesehen wird.

Die Royal Bank of Canada (RBC) hat ihre positive Bewertung für Tesla mit einem Kursziel von 236 US-Dollar bestätigt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwas über 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Tesla wird am Mittwoch nach der mit Spannung erwarteten Veranstaltung "We, Robot", die am 10. Oktober stattfand, seine Quartalsergebnisse vorlegen.

Von Bloomberg befragte Wall-Street-Analysten erwarten, dass der Elektroautogigant einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,60 US-Dollar bei einem Umsatz von 25,42 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Tesla wird voraussichtlich berichten, dass die Gewinnmarge im dritten Quartal bei den Autoverkäufen gesunken ist, was auf die lukrativen Anreize zurückzuführen ist, mit denen Käufer von Elektrofahrzeugen angelockt werden sollen.

Die Wall Street erwartet, dass Tesla für den am 30. September endenden Dreimonatszeitraum eine Bruttomarge von 14,9 Prozent im Automobilbereich ohne regulatorische Gutschriften ausweisen wird, so 23 von Visible Alpha befragte Analysten. Im zweiten Quartal betrug die Bruttomarge 14,6 Prozent.

Anleger sind weiterhin vor allem besorgt, was die zukünftigen Investitionen des Unternehmens angeht, nachdem die Vorstellung des Robotaxis hinter den Erwartungen zurückblieb.

In einer Mitteilung an die Kunden im Anschluss an die Veranstaltung bezeichneten die Analysten von Jefferies das 30.000 US-Dollar teure fahrerlose Robotaxi, das den Namen Cybercab trägt, als "zahnloses Taxi" und fügten hinzu, dass Tesla "ehrgeizige Ziele" habe, für deren Realisierbarkeit es "kaum Anhaltspunkte" gebe.

Das neue Cybercab, das für vollständige Autonomie konzipiert wurde, hat weder Lenkrad noch Pedale. Laut CEO Elon Musk soll die Produktion "vor 2027" beginnen und wird wahrscheinlich "ein großes Gesprächsthema bei der Gewinnaufstellung sein".

"Investoren könnten nach Einzelheiten zur Markteinführung des Tesla-Fahrzeugs unter 30.000 US-Dollar fragen", schrieb Steve Man, Analyst bei Bloomberg Intelligence, am Freitag. "Für den Verkauf in hohen Stückzahlen könnte der Autohersteller traditionelle Merkmale wie ein Lenkrad und Pedale in seine Cybercabs einbauen müssen."

Die Tesla-Aktie, die in den vergangenen Monaten starken Schwankungen ausgesetzt war, ist seit Jahresbeginn um etwa 11 Prozent gefallen.

