Novo Nordisk erreicht Erfolg mit Mittel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

"Ewig" - nun ja, aber alles hat ein Ende. Und Novo hat seit Monaten den Rückwärtsgang drin, zuerst dachten viele es wäre "nur" der Seitwärtsgang.Fehleinschätzung...@Mitbewerber - an der Börse wird die Zukunft eines Unternehmens gehandelt, und die siehtdeutlich schlechter aus als in den letzten 12 Monaten.Es ist egal ob die Mitbewerber "den Stoff" in 6 oder in 15 Monaten auf den Markt werfen. Gegenwind, es ist Gegenwind für Novo.Ansonsten, zu deinem Einstieg, Gratulation, bis jetzt alles ok, aber "take the Money and run" wäre wohl jetzt angebrachter als auf die 100 Euro am Kurs zu warten...Andere Mütter haben auch schöne Töchter.Bockig und frustriert posten nur die Shareholder, die (blind euphorisch ) bei 12x rein sein und nun :...ganz deutlich raus zu lesen.