LH Doskozil: "Standard & Poors bestätigt die stabile...

Eisenstadt (APA-ots) - Die international renommierte Ratingagentur Standard & Poors hat dem Burgenland in ihrer aktuellen Jahresbewertung neuerlich eine Top- Bonität bescheinigt: Das Rating des Landes bleibt unverändert AA mit einem stabilen Ausblick und entspricht damit auch dem guten Rating des Vorjahres. Das sei eine objektive und daher besonders erfreuliche Bestätigung des Budgetkurses der Landesregierung, betont Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil: "Das Burgenland verfügt über eine hohe Budgetstabilität und eine starke Liquidität. Wir haben in allen geprüften Teilbereichen die bisherigen Bewertungen gehalten - und das, obwohl das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Österreich mit einer anhaltenden Rezession extrem schwierig geworden ist." Das neuerliche Top-Rating beweise, dass das Burgenland trotz hoher Investitionen in Gesundheit, Pflege und die Bekämpfung der Teuerung weiterhin auf einer stabilen und soliden Finanzbasis stehe, so Doskozil.

Die Ergebnisse der einzeln beurteilten Teilbereiche

"wirtschaftliche Lage", "Finanzmanagement", "Budgetentwicklung", "Liquidität" und "Schulden" fallen fast ausschließlich "gut" bis "sehr gut" aus und entsprechen den Vorjahres-Resultaten. Auch die Durchschnittsnote, in Entsprechung des Schulnotensystems, liegt unverändert bei 2,0. Der stabile Ausblick spiegelt die Einschätzung von S&P wider, dass die finanzielle Entwicklung des Burgenlandes trotz eines schwächeren makroökonomischen Umfelds robust bleibt. Die Liquiditätssituation wird weiterhin als sehr gut angesehen. Die Verschuldung des Landes bewertet Standard & Poors im nationalen und internationalen Vergleich als moderat. Ausdrücklich hervorgehoben wird die Anstrengung des Landes, gezielt in Green-Energy-Projekte zu investieren: "Unser Finanzierungsmodell für den Windkraft- und Photovoltaik-Ausbau, dessen Erträge in den Neubau der Klinik Gols fließen, wird also auch von den S&P-Experten positiv beurteilt", erläutert LH Doskozil.



Die Bestätigung des Top-Ratings durch Standard & Poors stelle insgesamt ein gutes Zeugnis für die burgenländische Finanz- und Budgetpolitik dar, so das Resümee des Landeshauptmannes: "Das ist ein unabhängiges, objektives und auf Fakten basierendes Gütesiegel. Damit wird auch vielen parteipolitisch motivierten Legenden der Boden entzogen", ist Doskozil überzeugt. Das Burgenland schaffe es im Budgetjahr 2024 als einziges Bundesland, auf die Aufnahme zusätzlicher Darlehen zu verzichten und damit den Schuldenstand stabil zu halten. "Das ist möglich, weil wir in vielen Bereichen verkrustete Strukturen aufbrechen und vorzeigen, dass Verbesserungen für die Bevölkerung nicht automatisch zu höheren Kosten führen müssen. Klar ist, dass wir auch in Zukunft der Budget- und Ausgabendisziplin einen hohen Stellenwert geben", so LH Doskozil.

