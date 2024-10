"Technologie muss auf industriellen Maßstab skaliert werden" (FOTO)

Kuppenheim (ots) - Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz eröffnet in

Kuppenheim am Montag seine erste Batterie-Recyclingfabrik. VDI-Direktor Adrian

Willig fordert mehr solcher Initiativen, um technologisch vorne zu bleiben.



"Die Batterie-Recyclingfabrik von Mercedes-Benz ist ein Meilenstein, weil sie

durch eine hohe Recyclingquote Rohstoffe effizient zurückführt und somit die

Abhängigkeit vom globalen Markt verringert. Dies senkt Treibhausgasemissionen

und stärkt die nachhaltige Mobilität. Der VDI betont, dass E-Mobilität nur dann

klimafreundlich wird, wenn sowohl die Produktion als auch das Recycling "grün"

sind. Nun muss diese Technologie auf industriellen Maßstab skaliert werden, um

die volle Wirkung zu entfalten und langfristige Nachhaltigkeit zu sichern", sagt

VDI-Direktor Adrian Willig. "Ohne Recycling am Standort Deutschland wird es auch

keinen Fortschritt geben."







