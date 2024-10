Darum ist ein M&A-Berater wie Karim Bouhlou von der Mergers Consulting GmbH unverzichtbar beim Unternehmensverkauf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt-Eschborn (ots) - Der Unternehmensverkauf ist eine heikle Angelegenheit- besonders dann, wenn kein Experte für solche Unternehmensverkäufe hinzugezogenwird. Dass viel zu viele Inhaber auf die Beratung durch einen solchen Expertenverzichten, hält M&A-Experte Karim Bouhlou von der Mergers Consulting GmbH fürhöchst fahrlässig und sehr bedenklich - schließlich hängt nicht nur viel Geld,sondern auch die Zukunft des Betriebs sowie der Mitarbeiter und Kunden von einemdiskreten und reibungslosen Prozess sowie einem am Ende erfolgreichen Verkaufab. Warum genau ein Unternehmensverkauf niemals ohne einen M&A-Beraterstattfinden sollte, verrät der Experte hier.Ob aufgrund des fortschreitenden Alters, einer beruflichen Neuorientierung oderpersönlicher Lebensveränderungen - jeder erfolgreiche Unternehmer wirdirgendwann mit der Entscheidung konfrontiert, sein Unternehmen zu verkaufen. DasZiel: das mit großer Leidenschaft aufgebaute und geführte Unternehmen an einengeeigneten Käufer zu übergeben und dabei den maximalen Kaufpreis zu erzielen.Doch nur wenigen Eigentümern gelingt es, ihr Unternehmen zeitnah zum optimalenPreis zu veräußern - und dies aus vielfältigen Gründen. "Das Hauptproblembesteht darin, dass Unternehmer durch den Versuch, ihre Verkaufspläne geheim zuhalten, nicht die notwendige und vor allem auch nicht die richtige Unterstützungeinholen", erklärt Karim Bouhlou, Geschäftsführer der Mergers Consulting GmbH."Oft wenden sie sich im ersten Schritt vertrauensvoll an ihren Steuerberater,dem jedoch meist die erforderliche Expertise fehlt. Wenn der Steuerberaterseinen Mandanten nicht an einen dafür spezialisierten M&A-Berater verweist, istdas Verkaufsprojekt von vornherein zum Scheitern verurteilt, da allein schon derrichtige Ansatz zur Identifizierung geeigneter Investoren fehlt - ganz zuschweigen von den richtigen Verhandlungstaktiken.""Der Prozess des Unternehmensverkaufs ist äußerst komplex. Um optimaleErgebnisse zu erzielen, ist die Unterstützung durch einen Expertenunerlässlich", erklärt der Unternehmer weiter. Karim Bouhlou weiß, wovon erspricht: Er ist Diplom-Kaufmann und M&A-Experte mit über 15 Jahren Erfahrung inMergers & Acquisitions. In dieser Zeit hat er zahlreiche nationale undinternationale Projekte im Mittelstand sowie große Unternehmensverkäufeerfolgreich geleitet. Als Gründer und Geschäftsführer der Mergers ConsultingGmbH unterstützt Karim Bouhlou inhaber- und familiengeführte Unternehmen dabei,ihr Unternehmen möglichst kaufpreismaximal an geeignete Käufer zu übergeben -ohne dass es durch die falschen Schritte oder eine falsche Schrittfolge an Wertverliert oder insgesamt beschädigt wird. Seine Karriere begann Karim Bouhlou in