So maximieren Investoren und Makler ihre Produktivität und Umsätze (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Investoren und Makler stehen ständig unter dem Druck,Bestleistungen zu erbringen, um langfristig erfolgreich zu sein. Doch mentaleBlockaden können dabei im Weg stehen. Alexander Lang, Geschäftsführer derAlexander Lang Consulting GmbH, bietet seinen Kunden in Frankfurt einPremiumcoaching an, das darauf ausgelegt ist, diese Probleme gezielt zu lösen.Wie Makler und Investoren ihre Produktivität und Umsätze maximieren können,verrät der Experte im Folgenden.Erfolg erfordert mehr, als nur harte Arbeit erfordert - das gilt auch fürInvestoren und Makler: Wer nicht die nötige mentale Stärke und innere Balancemitbringt, kann keine Höchstleistungen erbringen. Dennoch kämpfen vieleUnternehmer mit einem Ungleichgewicht in ihrem Leben. Herausforderungen wieZeitmangel, innere Blockaden und Zukunftsängste hindern sie daran, ihr vollesPotenzial zu entfalten. "Ich erlebe oft, dass Investoren und Makler es aufgrundmentaler Hürden nicht schaffen, die Leistungen abzurufen, zu denen sieeigentlich fähig wären", berichtet Alexander Lang, Geschäftsführer der AlexanderLang Consulting GmbH. "Obwohl sie sich ihrer Herausforderungen durchaus bewusstsind, fehlen ihnen oft die Kapazitäten und das Selbstvertrauen, um diese Hürdenim Alleingang zu überwinden. Die Folge sind nicht selten Symptome wieAntriebslosigkeit, chronischer Energiemangel oder Stress, die das Wohlbefindenund die Leistungsfähigkeit langfristig beeinträchtigen können.""Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Man kann durchaus lernen, die eigeneLebensqualität zu steigern und ein erfüllteres Leben zu führen", so der Experteweiter. "Was es dazu braucht, sind die richtigen Strategien." Mit der AlexanderLang Consulting GmbH steht Alexander Lang seinen Kunden genau dabei alsSparringspartner zur Seite: Sein ganzheitliches Premiumcoaching, das er inFrankfurt anbietet, konzentriert sich besonders auf die mentalen Aspekte desUnternehmertums. Ziel ist es, nicht nur geschäftliche Erfolge zu fördern,sondern den Kunden auch eine ausgeglichene Lebensführung zu ermöglichen. Darüberhinaus unterstützt der Experte Unternehmer beim Ausbau ihres Geschäfts und beider Steigerung ihrer Umsätze. Wie Investoren und Makler ihre Produktivität undUmsätze maximieren können, hat Alexander Lang von der Alexander Lang ConsultingGmbH im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Timeboxing nutzenUm die Produktivität zu steigern, sollten Makler und Investoren ihren Tag inZeitblöcke einteilen, anstatt eine endlose To-do-Liste abzuarbeiten. Dassogenannte Timeboxing unterteilt den Arbeitstag in vier bis sechs Zeitslots vonjeweils zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Dabei ist es sinnvoll, Aufgaben zu