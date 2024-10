Kaffee-Riese JDE Peet's: Aktien steigen nach Milliarden-Deal mit JAB

Die Aktie von JDE Peet's – dem Konzern hinter Marken wie Douwe Egberts, Jacobs und Senseo – schießt am Montag um über 16 Prozent in die Höhe. Grund dafür ist die Ankündigung des deutschen Konglomerats JAB, seinen Mehrheitsanteil auf 68 Prozent zu erhöhen.

Dazu wird die Holding der Reimann-Familie alle JDE-Aktien des US-amerikanischen Snack-Riesen Mondelez übernehmen. Der Deal ist ingesamt 2,2 Milliarden Euro schwer. JAB zahlt 25,10 Euro pro Aktie für die 86 Millionen Aktien von Mondelez, was einem Anteil von 17,6 Prozent entspricht. Gleichzeitig wird JAB 9 Prozent der Anteile an JDE Peet's an Partner von JAB Consumer Partners weitergeben, wodurch der Streubesitz auf 32 Prozent steigen wird.