Bisher keine Hinweise auf unsichere Arzneimittelversorgung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Auch bei Rabattarzneimitteln gibt es eine hoheVersorgungssicherheitLaut Wissenschaftlichem Institut der AOK (WIdO) gibt es derzeit keine Hinweisedarauf, dass Versorgungsengpässe oder Lieferschwierigkeiten bei Arzneimittelndrohen, wie zuletzt zahlreiche Medien berichteten. Von den insgesamt mehr als63.000 verschiedenen Arzneimitteln, die im Jahr 2023 auf dem Markt erhältlichwaren und zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet wurden, sindnach aktueller WIdO-Auswertung derzeit lediglich 735 beim Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) von den pharmazeutischen Herstellernals nicht lieferfähig gemeldet. Damit waren Anfang Oktober 2024 98,8 Prozentaller Medikamente verfügbar. Zudem ist selbst bei Lieferengpässen nichtautomatisch die Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln beeinträchtigt: Für dieaktuell als lieferunfähig gelisteten Arzneimittel sind in der Regelwirkstoffgleiche Alternativen verfügbar. Unter Nutzung der einzigen amtlichenQuelle über Lieferunfähigkeiten in Deutschland zeigt sich, dass dieVersorgungssicherheit in Deutschland nicht gefährdet ist. "InsbesondereArzneimittelrabattverträge tragen zu einer hohen Versorgungssicherheit bei undsenken die Arzneimittelkosten," so die Einschätzung des WIdO-GeschäftsführersHelmut Schröder.Grundlage der WIdO-Analyse zu ambulant verordneten Arzneimitteln sind die beimBfArM angezeigten Lieferunfähigkeiten, die von Pharmaherstellern freiwilliggemeldet werden (Stand 9. Oktober 2024). Neben einer Verfügbarkeitsquote allerProdukte von 98,8 Prozent kann auch hinsichtlich der VerordnungsabdeckungEntwarnung gegeben werden: 99,9 Prozent der im Jahr 2023 verordnetenArzneimittel sind derzeit verfügbar oder können im Falle der aktuell alslieferunfähig gelisteten Arzneimittel durch identische Alternativ-Produkte oderArzneimittel anderer Hersteller, die hinsichtlich Reichweite undDarreichungsform ähnlich sind, in der Versorgung ersetzt werden. Für diejenigender aktuell als lieferunfähig gelisteten Arzneimittel, für die es 2023 einenArzneimittelrabattvertrag mit einer AOK gab, wird sogar eineVersorgungssicherheit von 100 Prozent erreicht. Helmut Schröder ergänzt:"Lieferengpässe sind keine Versorgungsengpässe. Im Fall von temporärenLieferschwierigkeiten stehen in der Regel in der ambulanten Versorgung genügendAlternativen anderer Hersteller zur Verfügung." Konkrete Einzelfälle, in denendie pharmazeutischen Hersteller ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen,