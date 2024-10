CR Energy: Kurs deutlich unter NAV

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die CR Energy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) eine deutlich reduzierte Gesamtleistung von 0,06 Mio. Euro (HJ 2023: 53,37 Mio. Euro) erzielt, wird aufgrund der Gewinnabführungen der Tochtergesellschaften zum Jahresende aber voraussichtlich einen deutlichen Anstieg beim Gesamtergebnis erreichen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel leicht, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten konsolidiere die CR Energy AG als Beteiligungsgesellschaft ihre Beteiligungen nicht voll, vielmehr seien die Zeitwertänderungen und Ergebnisabführungen der Beteiligungen gemäß IFRS 10 in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet. Neben den fehlenden Ergebnisabführungen werde in den ersten sechs Monaten auch kein Bewertungsertrag ausgewiesen. 2023 habe dies den Vorjahreswert noch deutlich positiv beeinflusst. Nach Unternehmensangaben sei die Entwicklung der drei wesentlichen Beteiligungsgesellschaften planmäßig verlaufen. Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 verwende GBC für die Bewertung der CR Energy AG einen NAV-Ansatz. In der Folge ermitteln die Analysten über diesen NAV-Ansatz einen neuen fairen Wert von 13,75 Euro (zuvor: 14,02 Euro – nach Gratisaktien) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2024, 14:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.10.2024 um 11:22 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31079.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 13,75 EUR