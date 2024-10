SMARTBROKER+: Jetzt kommt das Zinskonto

Erneutes Upgrade

Nachdem in der vergangenen Woche der Handel mit aktuell 25 Kryptowährungen ermöglicht wurde, wodurch sich der SMARTBROKER+ deutlich gegenüber etablierten Full-Service-Brokern wie Flatex, ING DiBa, Consorsbank oder Comdirect absetzen konnte, wurde das Produktportfolio mit einem flexiblen Zinskonto erneut erweitert.

Damit bleibt die Gruppe ihrem Ziel treu, mit dem SMARTBROKER+ einen Online-Broker zu betreiben, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Nicht umsonst kürte Biallo im September den SMARTBROKER+ als „Besten Broker“.

Mit einem attraktiven Zinssatz von aktuell 3 Prozent pro Jahr gehört das neue Zinsangebot zu den Spitzenreitern und bietet sowohl für Trader als auch für Personen, die ihre Altersvorsorge aufbauen möchten, eine attraktive Lösung. Dabei handelt es sich beim Zinssatz nicht um einen Aktionszins. Vielmehr richtet sich dieser nach dem EZB-Leitzins abzüglich 0,25 Prozentpunkte, sodass der Zinssatz nach der kürzlich getätigten Anpassung der EZB bei 3% liegt.

Flexibel und attraktiv

Zudem ist das Kapital täglich verfügbar, wodurch sich für aktive Trader die Möglichkeit ergibt, ihr Cash gewinnbringend zu parken, um dies bei der nächsten Investmentmöglichkeit kurzfristig abrufen zu können. Für die Altersvorsorge bietet das Zinskonto wiederum eine sichere und transparente Lösung. Kunden können ihr Kapital geschützt und flexibel verwahren, während sie langfristige Investitionsstrategien für ihre Rente planen. Mit mindestens drei Transaktionen pro Quartal profitieren Anlegerinnen und Anleger auch hier von den derzeit 3 % Zinsen pro Jahr.

Das Vermögen wird bei der Baader Bank verwahrt und durch die deutsche Einlagensicherung bis zu einem Cash Betrag von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

SMARTBROKER+ ergänzt mit dem neuen Zinskonto sein bereits vielfältiges Angebot. Anleger können an 29 deutschen und internationalen Börsen handeln, für den Handel mit Derivaten stehen zudem außerbörsliche Handelsplätze zur Verfügung. Das Produktspektrum reicht von Aktien, ETFs und Fonds über Anleihen und Derivaten bis hin zu Krypto-ETPs und seit neustem auch Krypto-Coins via Wallet. Besonders hervorzuheben ist das Preismodell des SMARTBROKER+, das den Broker bereits preislich an die Spitze des Wettbewerbs gestellt hat: Über gettex kann ab einem Ordervolumen von 500 Euro für 0,00 Euro gehandelt werden, bis 500 Euro liegt der Preis pro Order bei 1,00 Euro.

