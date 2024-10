Leonard A. Lauder wird mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion geehrt

Die legendäre Führungskraft wird von dem integrierten Luxuseinzelhändler für seine bahnbrechende Karriere und sein Engagement für die Philanthropie geehrt

DALLAS, 21 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus gibt Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus von The Estée Lauder Companies (ELC), als Empfänger des Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion bekannt. Im Laufe seiner glanzvollen Karriere verwandelte Lauder das von seiner Mutter Estée Lauder gegründete Familienunternehmen in ein weltweit führendes Unternehmen für Prestige-Schönheitsprodukte, ein Imperium, das in über 150 Ländern vertreten ist. Er hat die Branche durch seine visionäre Führung neu gestaltet und als Verwalter einer der kultigsten Marken der Geschichte das moderne Schönheitsgeschäft geschaffen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde bereits 1962 an seine Mutter verliehen. Diese Auszeichnung ist eine Würdigung dieser langjährigen Beziehung und stellt das nächste Kapitel in der dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Neiman Marcus und ELC dar.