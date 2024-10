"Wenn diese Mega-Blase platzt, wird es spektakulär sein", warnt Rosenberg

Rosenberg warnte, dass der S&P 500 mindestens 25 Prozent höher sei, als es die Fundamentaldaten erwarten ließen, da die Aktienkurse das Gewinnwachstum übertreffen und die EPS-Korrekturen (Earnings per Share) der Analysten tendenziell nach unten gehen.

"Wenn diese Megablase platzt, wird es spektakulär sein", schrieb der Top-Ökonom am Freitag in einer Mitteilung an Kunden von Rosenberg Research. Und weiter: "Dies ist nicht die Zeit, dem Momentum oder der Herdenmentalität nachzujagen."

Der Stratege verweist dabei vor allem auf die Begeisterung für Mega-Cap-Tech-Aktien. Stattdessen sollten sich Investoren auf Aktien mit starken Geschäftsmodellen, starkem Wachstum und guten Preisen konzentrieren und ihre Portfolios mit einer Art "Versicherung" ausstatten.

Anleger sollten demnach ihre Investitionen auf das ausrichten, was die Menschen auch in Zukunft immer brauchen werden. Rosenberg empfiehlt Anlegern insbesondere, auf Optionen in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zu achten.

"Konzentrieren Sie sich darauf, worauf sich die Menschen konzentrieren werden, und nicht darauf, was sie wollen", so Rosenberg. "Alles, was mit E-Commerce, Cloud-Diensten und der Vernetzung Ihres Zuhauses zu Ihrem neuen Büro zu tun hat, befindet sich in einer beginnenden säkularen Wachstumsphase."

Auch Versorgungsaktien würde demnach vielversprechend aussehen. "Versorgungsunternehmen sind, wie wir schon seit langem sagen, so etwas wie ein Selbstläufer, da sie eine hohe Rendite erzielen und aufgrund der verbesserten Ertragsprognosen durch die starken und langfristigen Aussichten für den Strombedarf in den USA als 'defensives Wachstum' neu bewertet werden", so Rosenberg.

Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungsaktien könnten angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen weltweit ebenfalls ein Kauf sein, fügte er hinzu. „Luft- und Raumfahrt/Rüstung ist für uns seit mehreren Jahren ein langjähriger Bullenmarkt, und die beste Absicherung gegen eine zunehmend unruhige Welt, in der die Militärbudgets überall steigen – und das völlig unabhängig davon, wer am 5. November an die Macht kommt.“

Anleger sollten außerdem versuchen, eine "Portion Versicherung" in ihre Portfolios aufzunehmen. Das bedeutet Gold – der "wahrhaftigste Wertspeicher", wie Rosenberg sagt – sowie Staatsanleihen.

"Das Schöne an Gold ist, dass es keine Verbindlichkeit ist, die eine Zentralbank einfach erlassen kann, oder eine Währung, die einfach per Regierungserlass gedruckt werden kann", so Rosenberg über das Edelmetall. "Ich bevorzuge auch den Treasury-Markt, weil er fast die höchste Rendite aller großen Industrieländer bietet – und das bei hervorragender Liquidität."

Immobilieninvestmentfonds könnten ebenfalls eine gute Möglichkeit zur Risikoabsicherung sein, so Rosenberg weiter. Dies gelte insbesondere für REITs, die an den Industrie- und Gesundheitssektor gebunden sind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion