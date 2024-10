Wells Fargo zu China: "Es wird dieses Mal nicht anders sein!"

Die chinesische Notenbank hat in der Nacht auf Montag erneut ihre Zinsen gesenkt. Dieser Schritt war zwar allgemein erwartet worden, von der Höhe der Senkungen wurden Anlegerinnen und Anleger jedoch überrascht. Denn statt wie erwartet um 20 Basispunkte senkte die Zentralbank ihre Zinsen gleich um 25 Basispunkte auf 3,1 Prozent.

Dieser Schritt stellt eine weitere Maßnahme in den Bemühungen der Zentralregierung dar, die schleppende wirtschaftliche Erholung im Reich der Mitte zu beschleunigen. Marktteilnehmende wussten das allerdings nicht zu honorieren, der in Hongkong notierte Hang-Seng-Index verlor rund 1,6 Prozent und gab damit einen erheblichen Teil seiner am Freitag verzeichneten Gewinne wieder ab.